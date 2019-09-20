YoWhatsapp Nedir Nasıl Kullanılır?

Daha önce Whatsapp Plus ismi altında sunulan uygulama gibi ve bir çok kişinin kullandığı Whatsapp temelli bir uygulamadır. Kendi Whatsapp hesabınızla giriş yaptığınız bu 3. parti uygulamanın bir çok özelliği bulunuyor. Bu özellikler için kullanıcılar bu uygulamayı tercih edebiliyor.

YoWhatsapp

YoWhatsapp 3. parti bir uygulama olduğu için yazının sonundaki uyarıları mutlaka okuyunuz. Ondan önce sizlere Whatsapp’tan farklı olarak sunduğu bir kaç özelliği listelemek isteriz.

Belirli kişiler için arama fonksiyonunu kapatabilirsiniz.

Durum, hikaye, görünme vs basit şeyleri belirli kişiler için görünür hale getirebilirsiniz.

Whatsapp’ta kullanılan bütün özellikleri kullanabilirsiniz.

Apk Zip PDF gibi dosya uzantılarını gönderip alabilirsiniz.

700MB dosya transferi yapabilirsiniz.

Farklı yazı sitilleri ve boyutlarında mesajlara atabilir ve bu şekilde mesaj alabilirsiniz.

YoWhatsapp’a özel emojileri kullanabilirsiniz.

Bunun gibi basit ama orjinal Whatsapp’a baktığımız zaman premium sayılabilecek özellikler için YoWhatsapp kullanabilirsiniz.

Buradan YoWhatsapp’ı indirebilirsiniz. Bu uygulama 3. parti bir uygulama olup kullanma sorumluluğu size aittir çünkü Whatsapp yöneticileri tespit ettiği halde hesabınızı komple banlayabiliyor. Bu yüzden YoWHatsapp Anti Ban güvenlik güncelleştirmelerini yaptığını duyurdu. Bu sebeple uygulama mağazalarında bu uygulama bulunmuyor ve apkyi de yukarıdaki kendi sitesinden indirebilirsiniz.