Youtube’ta En Çok İzlenen Oyunlar

Günümüzde oyun oynamak kadar izlemekte önemli bir eğlence haline geldi. Twitch Youtube gibi sosyal medya kanalları oyun yayıncılarıyla dolu ve Youtube üzerinden en çok yayınlanan bununla birlikte en çok izlenen oyunlar ortaya çıktı. Bakın Youtube’ta en çok hangi oyun videoları izlenmiş.

Youtube en iyi oyunlar

Bu liste ayrıca Youtube’un en popüler oyunlarını ortaya koymak açısından da önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi Youtube Gaming üzerinden bir video yüklerken oyun kategorisi seçebiliyor ve ayrıca oyunun hangisi olduğunu da Youtube’ta belirtebiliyorsunuz bu sayede bu tür veriler ortaya çıkıyor.

En çok izlenen oyunlar listesi

4. Grena Free Fire – 29 milyar 900 milyon kez

3. Gta 5 36 milyar 900 milyon kez

2. Fortnite 60 milyar 900 milyon kez

1. Minecraft 100 milyar 200 milyon kez.

Listeler bu şekilde. Oyunun kendi başarısı oyuncu sayısıyla ölçüldüğü gibi son zamanlarda izleyen sayısıyla da ölçülüyor. Elbette izleyen sayısında yayıncının da başarısının payı var.