YouTube’da canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda sosyal ağlarda meşhur hale gelen canlı yayın özelliği YouTube’da birçok sosyal ağdan önce de vardı. Ancak İnstagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar YouTube’a göre daha çok canlı yayın yapar oldu. Belki bu özelliğin YouTube’da var olduğunu bilmediklerinden, belki de canlı yayınla hitap edecekleri kişiler YouTube’da onları göremeyecekleri içindir bilinmez YouTube daha az kullanılır oldu. Ancak ben gene de sizler için YouTube’da nasıl canlı yayın yapılacağın özet yoldan anlatacağım.

YouTube’dan canlı yayın yapmak için;

Google hesabınızla birlikte YouTube’a girin.

YouTube’a girdiğiniz zaman sol köşedeki sekmelerden kanalım sekmesine tıklayın.

Kanalım sekmesine tıkladığınızda karşınıza gelen ekranın üst kısmında video yöneticisi yazacak. Oraya tıklayın.

Video yöneticisine tıkladığınız anda ise sol tarafa gelecek olan sekmelerin arasında canlı yayın yazacak. Oraya tıklayın.

Canlı yayına tıkladığınız zaman size başlama butonunu verecek. Sizden istediği ufak birkaç teferruatı da yerine getirdiğiniz zaman canlı yayına başlayabilirsiniz.

YouTube’da canlı yayın yapmak için bu yolu izleyebilir, toplu hitaplar yapabilirsiniz.