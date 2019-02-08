Youtube Reklamları Nasıl Engellenir?

Bir çok tartışma yaşanan Youtube reklamlarının engellenmemesi için kampanya dahi başlatıldı. Sebebi ise o videonun devamını izlemek istiyorsanız zaten reklamları engellemezsiniz şeklinde açıklama yapıldı. Haklı olabilirler. Lakin bir çok kişi yine de Youtube reklamlarından kurtulmanın yolunu arıyor.

Android’de Youtube reklamlarını engelleme

Bunun için en iyi yöntem başka bir Youtube uygulaması kullanmak;

YouTube Vanced,

OG YouTube,

NewPipe

Gibi Youtube hesabınızla giriş yapabileceğiniz ve de tüm Youtube videolarına erişebileceğiniz uygulamalarda Youtube reklamları gösterilmiyor.

iOS Youtube reklam ekeleme

iOS’ta reklam engellemek Android kadar basit değil. Bunun için yapmanız gereken tek şey Videolarınızı Safari üzerinden izlemek. Youtube herhangi bir Youtube uygulaması alternatifi bulunmuyor ya da iOS Youtube uygulamasına adblock eklenmiyor. Adblock ios sürümünü indirip Safariden reklamları engelleyebilirsiniz.

Masaüstünde Youtube reklamlarını engellemek

Bunun için yapmanız gereken kullandığınız tarayıcıya adblock indirmek. Youtube bu aşamadan sonra herhangi bir reklam göstermeyecektir.

Yazıyı bitirmeden önce uyaralım. Bu videoların arasında emek vererek hazırlanmış bir çok video bulunuyor. Onların devam edebilmesi için reklamlar şart. Bu açıdan engellememenizi tavsiye ediyoruz.