Youtube Hikayeler Nasıl Kullanılır?

Bir süredir test edilen Youtube Stories yani Youtube Hikayeler özelliği kullanıma sunuldu. Hemen gidip Youtube kanalında bakmayın çünkü bu özellik size gelmemiş olabilir. Youtube Hikayeler özelliğini kullanmak için çok önemli bir şart var.

Youtube hikayeler özelliğini kimler kullanabilir?

Youtube Stories ‘e video eklemek istiyorsunuz ama özellik size gelmemiş mi bunun tek sebebi kanalınızın 10000 aboneye sahip olmaması.

Geçtiğimiz yıl bir karar alarak Youtube üzerinden para kazanmaya abone ve izlenme kısırı koyan Google şimdi yeni eklediği hikayelere de abone sınırı koydu. Sadece 10000 ve üzeri abonesi olan kanallar hikayelerine ekleme yapabilir.

Hikayeleri Youtube uygulaması üzerinde bulabilir ve anında kameradan kayda geçip kayıt yapabilir ve yayınlayabilirsiniz. Ayrıca izleyiciler bu yayına yorum yapabilir. Bununla birlikte kanal sahibi bir yoruma yeni bir hikayeyle cevap verebilir.

Bir başka Youtube hikayeler özelliği ise diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi 1 günlük kısıtın olmaması. Burada hikayeler 7 gün kalıyor ve sonra siliniyor.

Şimdilik hikayeler 10 bin üzeri abonesi olan kanallara açıldı. Bu kural değişir mi bilemeyiz. Lakin hikayelerle insanların abone toplaması da kolay olurdu. Videoyu izleyip daha fazla bilgi alabilirsiniz.