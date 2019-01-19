Youtube Bazı İçerikleri Yayınlamayacak

Youtube’tan para kazanan bir çok kişi var. Bunlar elbette en çok ilgi çeken içerikleri yüklemek için birbirleriyle yarışıyor. Kimileri bilgi vermek için ilginç konular ararken kimileri oyun videoları yayınlıyor. Bazı youtuberlar ise tehlikeli videoları yüklemekten çekinmiyor. Youtube’da insanların bu videolardan etkilendiğini öne sürerek şiddet, kendine zarar verme, bu tip içerikleri teşvik etme, duygusal şiddet gibi içerikler artık Youtube’da yer almayacak.

Bir çok örnek verilebilir ama TV haberlerine de konu olan Brezilyalı çocuğun bir videodan esinlenerek içine deodorant çekmesi ve hayatını kaybetmesi bu içeriklerin ne kadar tehlikeli olduğuna en önemli örnek.

Tehlikeli kategorisine giren videolar, challenge denilen kendisinin yaptığı şeyi diğerlerinin de yapmasını istemek şeklinde açıklanabilir ama bazıları işi oldukça abartarak tehlikeli hale getiriyor. Geçmişte ünlülerin yaptığı ve birbirlerini davet ettiği buzlu su dolu kovayı başından aşağı dökmek şeklinde gerçekleşen mücadele oldukça ilgi çekmişti. Hepsi bu kadar masum değil.

Youtube’a video yüklüyorsanız bundan sonra bu içerikleri yüklememeye özen gösterin zira Youtube artık bunu hoş karşılamıyor.