Youtube Bağış Sistemi Nedir?

Youtube, Gaming uygulamasını kaldırmaya hazırlanırken Youtube üzerinden yayıncılık için geliştirmelere devam ediyor. Twitch üzerinden oyun izlenmeleri milyarları bulurken bu pastadan pay almak isteyenler oyun yayıncılığıyla ilgili bir bir yeni adımlar atıyor. Youtube Gaming uygulamasının kaldırılmasına anlam veremezken başka yayıncılık özellikleri Youtube ‘a ekleniyor. Youtube, Twitch ve Facebook gibi bağış sistemine geçiş yapıyor.

Youtube’tan ek gelir elde edin.

Youtube üzerinden gelir elde etmenin tek yolu reklamlar. Videolarda gösterilen reklamlar ya da ürün yerleştirmelerinin yanında birde Youtube Premium’a özel içerikler. Şimdi bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Bağış sistemi Amerika’da test edilmeye başlandı.

Süper Sohbet

Bu sistem sayesinde yazdığınız yorumlar en üstte görülebiliyor ve buna binaen karşılığında düşük bir miktar para ödüyorsunuz. Sizin görüşünüz ön plana çıkarken yayıncıda gelir elde etmiş oluyor. Bu sistemden elbette ki 1000 abone ve üzeri olanlar yararlanabilirken süper sohbet özelliği için ayrıca Youtube Premium olmak gerekiyor. Youtube Premium ise şimdilik Amerika’da kullanılabiliyor. 12$ karşılığı bu hizmetten faydalanılabiliyor. Bu hizmeti alanlar ayrıca Youtube’a özel içeriklerden ve ayrıca Youtube Music’den faydalanabiliyor.

Yakın zaman içinde Youtube’a bağış sistemi geliyor. Artık canlı sohbetlerde bağış yapılabilecek. Bu özellik tüm dünyada ne zaman kullanılacak göreceğiz. Bütün dünyaya yayılması gerekliliği Twitch ile rekabet açısından kritik düzeydedir.