Yeni Liste – En İyi iPhone Hangisi?

Antutu, hem Android tarafında hem de iOS tarafında telefonları test ediyor ve çeşitli testlere tabi tutulan telefonlardan en yüksek puanı alanı başa alarak bir liste hazırlıyor. Android kısmında sık sık yapılan bu test ayrıca yeni güncelleme geldiğinde ya da yeni telefonlar çıktığında iPhone tarafında da yapılıyor. Yeni ve resmi Antutu listesine göre en iyi iPhone modeli hangisi merak ediyor musunuz?

En iyi iPhone hangisi

iPhone 8: Listenin sonunda yer alan cihaz 2Gb ram sahibi. 4.7 inç gibi küçük bir ekrana sahip olduğunu söylemek gerek. 1821mAH batarya ile gerçekten mazide kaldığını eklemek gerek.

iPhone 8Plus: Küçük kardeşine göre biraz daha büyük olan cihazın 3Gb rami bulunuyor. 2675mAH batarya ile günümüz standartlarının altında kalıyor.

iPhone X: 5,8İnç standartlara uygun bir ekran boyutu bulunuyor. 3Gb ramli cihazda 2716mAH batarya bulunuyor.

iPhone XR: Ekran standart olarak 6,1 inç. Piyasada artık en çok bulunan ekran boyutu modellerinin 6 inç civarı olduğunu söylemek lazım. 3Gb ramli modelin 2942mAh bataryası bulunuyor.

iPhone XS Max: 6,5inç gibi dev bir ekrana sahip. 4Gb ramli cihaz, 3174Mh bataryasıyla cihaz en iyi iPhonelar arasında 2. sırada.

iPhone XS: En iyi iPhone listesinin ilk sırası. 5,8inç ekranıyla ve 4Gb ramiyle testlerden en yüksek skoru alan cihaz ayrıca 2658mAh bataryaya sahip.

Liste sondan başa doğru yapıldı. Yani en iyi iPhone XS modeli olarak karşımıza çıkıyor. Eğer en iyisini arıyorsanız bu listeyi dikkate alabilirsiniz.