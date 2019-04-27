Yandex Çocuklar İçin Arama Nedir? Nasıl Aktif Edilir?

Tarayıcılar güvenliğe büyük önem vermek zorundalar. Kullanıcıyı her zaman korumak zorundalar. Ülkemiz için Google’ın en büyük rakibi Yandex arama sonuçlarında çocukları korumak için bir kaç ayara sahip. Eğer çocuğunuz internet kullanıyorsa ve onu internet zararlarından korumak istiyorsanız mutlaka bu ayarları kontrol etmelisiniz. Şimdi gelin Yandex arama motorunun çocuklar için filtreleme seçeneklerine bir göz atalım;

3 filtre bulunuyor

Yandex arama motorunda 3 farklı filtre bulunuyor. Çocuklar için olanı seçmelisiniz. İlk önce filtrelere bir bakalım;

Standart: Varsayılan olarak gelen filtre. Eğer özellikle yetişkinlere yönelik bir içeriği kelimesi kelimesine aramadıysanız bu sonuçlar gösterilmez.

Çocuklar için filtre: Eğer doğrudan yetişkin içerik kelimesi kelimesine arasa bile kesinlikle sonuçlarda gösterilmez. Çocuklarınız için bunu aktif edeceğiz.

Filtre olmadan: Bütün sonuçların gösterildiği seçenektir.

Filtre nasıl değiştirilir?

Buraya https://yandex.com.tr/search/customize gidin. Çocuklar için filtreleme seçeneğini seçin. Kaydedin.

İşlem bu kadar. Eğer çocuğunuzun kullandığı bir bilgisayarda bunu yaparsanız daha güvenli olabilirler.