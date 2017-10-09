YabancÄ± Dizi Takibi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Malum yabancÄ± dizi sezonu baÅŸladÄ± ve bir sÃ¼rÃ¼ yabancÄ± dizi yeni sezonlarÄ±yla bu kÄ±ÅŸ da devam edecek. TÃ¼rk dizileri bir yana bir Ã§ok yabancÄ± diziyi takip etmek oldukÃ§a zor. Peki bu dizilerin hepsini bir anda nasÄ±l takip edilir?

Benim tavsiyem bunun iÃ§in uygulama kullanmak. AyrÄ±ca bazÄ± internet siteleri de bulunuyor. Zaten bahsettiÄŸim uygulamalar bu internet sitelerinden bilgi Ã§ekiyor. Bunlardan birisi trakt.tv sitesi. Buradan hesabiniza dizi ekleyip sonra burdan hangi bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ne zaman yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± sizlere sÃ¶ylÃ¼yor. Ä°zlediÄŸiniz dizileri iÅŸaretleyip sonra hangisini izlediÄŸinizi bulabiliyorsunuz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tozelabs.tvshowtime

Yukardaki linkten Tv Time uygulamasÄ±nÄ± indirebilirsiniz. Bu uygulama ile dizi listeleri yapabilirsiniz. Ä°ÅŸlediÄŸiniz bÃ¶lÃ¼mlere tÄ±k koyabilir ve iÅŸaretleyebilirsiniz. Bu sayede bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bir daha izlememenizi garanti altÄ±na alabilirsiniz.

Bunun gibi uygulamalar markette bulunuyor. AyÄ±rca bahsettiÄŸim uygulamada diger kullanÄ±cÄ±larla dizi hakkÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸlatabilir sohbetlere katÄ±labilirsiniz. Bir nevi dizi ajandasÄ± olan tv time uygulamasÄ± yabancÄ± dizi takibinde oldukÃ§a isinize yarayacak.