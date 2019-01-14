Xiaomi’nin Efsane Arayüzü Miui 11 Geliştirilmeye Başlandı

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre Miui 11 arayüzü geliştirme aşamasına girdi. Çok fazla detay verilmeyen çalışmalar hakkında yakın zaman içinde detay bilgiler gelecektir. Bizde sizlere aktaracağız. Lakin bildiklerimizi buradan sizlerle paylaşmak isteriz. Bunun yanında elbette eleştirilerimizi de yapacağız.

Xiaomi Miui11 hakkında bildiklerimiz şu şekilde;

Yapay zeka üzerine kurulu bir arayüz olacak.

Kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde geliştiriliyor.

Miui 10 ile aynı tasarıma benzer bir yapıda olacak.

Bilinenler şimdilik bu şekilde,

Bilinmeyenler ise ne zaman çıkacağı, hangi Android sürümüyle geleceği, hangi telefonların bu arayüz güncellemesini alacağı şeklinde sıralanabilir.

Son olarak şunu eklemek gerekiyor. Miui 10 arayüzü tam olarak stabil değil. Güncelleme de uzun zamandır gelmiyor. Gelen son küçük güncellemede temalar sıkıntısı ortaya çıktı. En baştan beri temalarda bildirim görünmeme sıkıntısı vardı. Bununla birlikte sesler ile ilgili büyük sıkıntılar var. Çoğu zaman bildirim sesleri çıkmıyor. Bununla ilgili çok sayıda insanın şikayeti var. Miui 11’e ağırlık verilmeden önce bir önceki sürümün bütün sıkıntıları giderilmeli ve de herkes tamam dedikten sonra bir sonraki sürüm için çalışma yapılmalı.