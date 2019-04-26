Xiaomi Telefonlarda Acil Durum Çağrısı Nedir?

Miui arayüzüne çok yeni bir özellik yakın zaman önce geldi. Bu özelliğin adı Acil Durum Çağrısı. Bu inanılmaz özelliğin en etkili yanı başınıza bir şey geldiği zaman belirlediğiniz numaralara mesaj gönderme imkanı sunuyor. Bununla birlikte yine başınıza birşey gelirse sonrasından bu olayın aydınlatılması neticesinde çağrı geçmişinizi bile olay gerçekleşmeden hızlı bir şekilde paylaşmanız mümkün oluyor. Gelin bu özelliğe derinlemesine bir bakalım.

Bu ayarları aktif ettiğiniz zaman görsellerde de gördüğünüz üzere alttaki kısım açılıyor ve buraya numara eklemeniz mümkün. Buraya eklediğiniz numaralara acil durum mesajı göndermeniz mümkün oluyor. Bunu yapmak için ise güç tuşuna 5 kere seri bir şekilde basmanız yeterli oluyor. Elbette numaraları ve mesajı önceden belirlemeniz gerekiyor.

Bununla birlikte bir başka seçenek, son 1 saatlik çağrı geçmişinizi yine belirli numaralara göndermeniz mümkün oluyor. Bu sayede başınıza birşey gelmeden önce telefonda biriyle görüştüyseniz bunu başkalarına göndermeniz mümkün. Eğer kötü bir durumda kalırsanız telefonunuzun da başına birşey gelse bile artık başkaları kimlerle görüştüğünüzü bulabilir.

Kimsenin başına kötü birşey gelmemesi dileğiyle…