Xiaomi Mi9 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin bir telefonunun özellikleri daha ortaya çıktı ve iddiaya göre bu telefon Xiaomi’nin en iyisi olacak. Neden mi? Çünkü Snapdragon 855 kullanıyor. Bir çok başka özellikle ayrıca sizi etkilemeyi de başaracaksın bu cihazın özellikleri şu şekilde;

Ekran: 6.4 inç, 19:9 Full HD+ AMOLED

İşlemci ve Grafik Birimi: Snapdragon 855 – Adreno 640

RAM: 6 veya 8 GB RAM seçenekleri

Depolama: 128 GB depolama alanı

Arka üçlü kamera: 48 MP ana kamera + 12 MP ikincil kamera

Ön Kamera: 24 MP IMX576

Batarya: 32 W Hızlı şarj 4.0 destekli 3500 mAh

İşletim Sistemi: MUIU 10 arayüzü Android 9.0 Pie

Fiyat: 436$

Cihazın dikkat çeken bir başka özelliği ekran altında parmak izi sensörü olması. Bununla birlikte arka kamera oldukça dikkat çekiyor.

Bu özelliklerin sızıntı olduğunu, resmi olmadığını hatırlatalım. Zaman içinde değişiklik yaşanması da muhtemel.