Xiaomi Mi 9T Pro Kamera Performansı Nasıl?

Dxomark, bildiğiniz üzere telefonların kamerasını test eden bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Bu testlere son katılan üyelerden birisi de Xiaomi Mi9T Pro oluyor. Peki bu telefonun kamera performansı nasıl? Mi 9T Pro alınır mı?

Xiaomi Mi 9T Pro kamera performansı

Test sonuçlarına baktığımız zaman bir kaç detay gözümüze çarpıyor. Fotoğraf açısından iyi bir performans gösteren telefon 108 puan alıyor. Video tarafında ise oldukça kötü bir performans sergiliyor. Video testinde 89 puan alan cihazın bu nedenle ortalama puanı 102’ye düşüyor.

Fotoğraf kısmında ise telefonun bokeh efekti sırasında kumlama sıkıntısı çıkardığı test sonuçlarında açıkça belirtilmiş. Bu nedenle telefonu alacak olanların dikkatli incelemesini tavsiye ediyoruz.

Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri

İşlemci: Snapdragon 855

Ram: 6 ve 8 Gb seçenekleri

Depolama alanı: 64, 128, 256 gb seçenekleri

Kamera: 48+13+8 MP

Ön kamera: 20MP

Ekran: 6,39 inç, fulhd+, oled

Batarya 4000mAh

Yakında satışla sunulması planlanan telefonun özellikleri bu şekilde.