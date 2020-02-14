Xiaomi Mi 10 Tanıtıldı. Özellikleri ve Fiyatı

Uzun zamandır beklenen cihaz sonunda tanıtıldı. Donanım bakımından çok iyi durumda olan Xiaomi Mi 10’un fiyatı ülkemiz için biraz yüksek olabilir.Gelin Xiaomi Mi 10 özelliklerine bir bakalım; (Bilgiler resmidir)

Xiaomi Mi 10 Özellikleri

Snapdragon 865 işlemci. Bu işlemciyi ilk kullanan telefonlardan birisi 8 / 12 Gb ram seçenekleri 128 / 256 Gb depolama alanı seçenekleri 6,67 inç amoled ekran 4’lü kamera kombinasyonu, 108 MP ana kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü, 13 MP geniş açı kamerası Ön kısımda 20 MP özçekim kamerası 4780 mAH batarya, 30 W ile hızlı şarj edilebiliyor. Çin fiyatı 572$ daha yüksek model 673$ olarak belirlenmiş. Şimdilik sadece Çin’de. Dünyaya açılmasıyla birlikte fiyat değişebilir.

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri

8 gb ram 256 Gb depolama alanı 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik Super AMOLED ekran Daha büyük ekran gövde oranı 4500 mAH batarya kapasitesi. Fiyat 715$

Son zamanların çıkan en iyi telefonu denilebilir. Ayrıca yapılan testler neticesinde kamera açısından şu an dünyanın en iyi telefonu olarak lanse edildi. Daha önce en iyi kameraya sahip telefon ödülünü iki kez Mate 30 Pro almıştı. Xiaomi’nin Dxomark puanı Mate 30 Pro’yu geçti.

Ayrıca ses kalitesi bakımından yapılan testler de şu an Xiaomi Mi 10’un en iyi cihaz olduğunu gösteriyor. Her açıdan mükemmel bir cihazı piyasaya sunmuş olan Xiaomi, global etkinliği 23 Şubat günü düzenleyecek. O gün fiyatlara bir kez daha bakmak gerekecek. Xiaomi eğer 100W hızlı şarjla ilgili çalışmalarını bitirebilmiş olsaydı Xiaomi Mi 10 rakip tanımızdı.

Bunun yanında Xiaomi’nin bu cihazı virüs salgınından etkilenecek mi emin değiliz.