Xiaomi Mi 10 – Çıkış tarihi ve özellikleri

Şüphesiz ülkemizde telefon konusunda bilindiği en yüksek markalardan birisi Çinli Xiaomi şirketi. Yaptığı reklamlar, fiyat performans telefonları herkesin gönlünü kazanmış durumda. Bir çok modelini bu sene piyasaya sürmüş ve oldukça başarılı satışlara imza atmış telefon markası Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 10 ‘u ne zaman tanıtacak?

Xiaomi Mi 10 çıkış tarihi sızdı

Xiaomi’ nin alt markası Redmi yöneticilerinden birinin verdiği bilgiye göre Xiaomi Mi 10 önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Telefonun seri üretime hazır olduğu şirket yöneticilerinin telefonu zaten kullandığından ortaya çıkıyor. Xiaomi Mi 10 ‘un Mart ortalarında tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi Mi 10 bilinen bütün özellikler

Telefon hakkında resmi bir özellik açıklaması olmamasına rağmen sızn bilgilere göre bir kaç özelliğini tahmin etmek mümkün hale geliyor. Çıkışıyla birlikte piyasanın en güçlü modellerinden birisi olacak Xiaomi Mi 10’un en önemli özelliklerinden birisi Snapdragon 865 ile birlikte çıkacak ilk modellerden olması.

Snapdragon 865 diğer bütün mobil işlemcilerden çok daha iyi performans sergiliyor. Şuan için en güçlü model olan Snapdragon 855 Plus ‘a göre %15 daha fazla performans gösteriyor.

Xiaomi Mi 10 ile ilgili neredeyse kesin olan bir diğer bilgi ise tam 100W hızlı şarja sahip olacağı. Herşeyin normal olduğu şartlarda bu kadar hızlı şarj 4000mAh civarında bir bataryayı yarım saatten daha kısa sürede doldurabiliyor.

Tanıtıldığı zaman çok popüler olacağını düşündüğümüz model Xiaomi Mi 10 bakalım başka hangi özelliklere sahip olacak?