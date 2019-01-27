Xiaomi Katlanabilir Telefonu Hakkında Bilinenler

Xiaomi’nin katlanabilir telefonunun prototipi resmi olarak görüldü. Şirket yöneticilerinden olan Bin Lin kendisi bu telefonu deniyor. Twitter’dan yayınlanan bu videoyu yazımıza ekliyoruz. Telefon hakkında bilinen herşeyi de ekleyeceğiz.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎 What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD — Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019

Videoda özellikler pek görünmezken arayüz net bir şekilde farkedilebiliyor. Bununla birlikte hem tablet hem de telefon olarak kullanılabilecek olan cihazın arayüzü de kendine özgü olarak. Zira telefon açık konumdayken farklı katlandığında farklı bir arayüz devreye giriyor ya da arayüz kendini ekranın durumuna göre düzenliyor.

Bu gibi cihazların çok amaçlı kullanılacağı kesin. Hem büyük ekrana ihtiyaç duyulduğu zaman hem de taşımak ya da sadece telefon görüşmesi yapmak için basit bir şekilde kullanılabilecek lakin bu ekranın kullanım süresi ya da dayanıklılığı ne olacak?

Bu gibi katlanabilir cihazlarda ekranlar mekanik bir hal aldığından bozulması muhtemel görülüyor. Tıpkı ekranı büyütmek için kamera ve diğer bazı sensörleri kızaklı yapıyla telefonun içine saklamak gibi. Kızağın dayanıklılığı bir çok benzer model için tartışılmıştı. Bu katlanabilir teknolojiler için ise ekranın dayanıklılığı bayağı tartışılacak.

Bununla birlikte bu teknolojinin kırılmaz ekran mantığına da güç vermesi bekleniyor.