Xiaomi Katlanabilir Telefonu Hakkında Bilinenler

Xiaomi’nin katlanabilir telefonunun prototipi resmi olarak görüldü. Şirket yöneticilerinden olan Bin Lin kendisi bu telefonu deniyor. Twitter’dan yayınlanan bu videoyu yazımıza ekliyoruz. Telefon hakkında bilinen herşeyi de ekleyeceğiz.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019