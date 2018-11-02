Xiaomi Cihazlarda Gizli Ayarları Görme

Her telefonun kendine özgü kodlarla girilebilen ayarlar kısmı var. Buradan telefonunuzun donanımını test ederken ayrıca çeşitli alanlara anında ulaşabiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir kaç özelliği de burada görmeniz mümkün. Şimdi tanıtacağım uygulama Xiaomi için yapıldı ve Xiaomi’nin gizli ayarlarını görmenizi sağlıyor.

Uygulamayı vermeden önce bir kaç detay söylemem gerekiyor.

Bu uygulama var olmayan birşeyi yapmıyor.

Telefonuzla kolayca ulaşamayacağınız ayarlar kısmına kısayol oluşturuyor diyebiliriz.

Bazı kodlarla erişebileceğiniz alanların kısayoluna sahip.

Herhangi bir izin gerektirmiyor.

Root gerektirmiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ceyhan.sets buradan uygulamayı indirin. Daha sonra sizlere telefonunuzun Android sürümünü soracak. Seçin. Bu aşamadan sonra hızlı bir şekilde gizli ayarlara ve test alanlarına erişmenizi sağlar.

MIUI Hidden Settings uygulaması telefonunuzda olmayan bir ayarı göstermez. Lakin önemli değişiklikler yapmanızı sağlar. Ayarlar kısmından bulamayacağınız bazı ayarları kategorilendirir. Bununla birlikte bazı varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmanıza imkan tanıyabilir.

Son hatırlatma, uygulamadan yapabileceğiniz herşeyi telefondan yapmanız mümkündür ama bu ayar kısmını bulmanız zordur. Bu işi kolaylaştırmak için verdiğim uygulamayı kullanabilirsiniz.