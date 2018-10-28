Xiaomi Black Shark Helo Her AÃ§Ä±dan KarÅŸÄ±nÄ±zda

Bu yazÄ±da Xiaomi’nin oyuncu telefonu ve sizlere mÃ¼kemmel Ã¶zellikler sunan, 10Gb ram ile dikkat Ã§eken harika bir telefonu her yÃ¶nÃ¼yle gÃ¶stermek istiyoruz. AyrÄ±ca galerimizde telefonun bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±na bakabilir en ince detaylarÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz.
- Ekran Boyutu:Â 6.01 Ä°nÃ§
- Ekran Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 1080×2160 (FHD+) Pixel
- Piksel YoÄŸunluÄŸu:Â 402 PPI
- Ekran Teknolojisi:Â AMOLED
- Ekran Ã–zellikleri:Â Multi TouchGeniÅŸ Renk Yelpazesi (P3)HDR100% NTSC430 cd/mÂ² (nit) ParlaklÄ±k
- Dokunmatik TÃ¼rÃ¼:Â Kapasitif EkranÂ
- Renk SayÄ±sÄ±:Â 16 Milyon
- Ekran / GÃ¶vde OranÄ±:Â 77.42 %
- Yonga Seti (Chipset):Â Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845)
- Ana Ä°ÅŸlemci (CPU):Â Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385)
- CPU FrekansÄ±:Â 2.8 GHz
- CPU Ã‡ekirdeÄŸi:Â 8 Ã‡ekirdek
- Ä°ÅŸlemci Mimarisi:Â 64-bit
- 1. YardÄ±mcÄ± Ä°ÅŸlemci:Â Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55
- Grafik Ä°ÅŸlemcisi (GPU):Â Adreno 630
- GPU FrekansÄ±:Â 710 MHz
- CPU Ãœretim Teknolojisi:Â 10 nm
- Bellek (RAM):Â 6 GB / 8GB / 10GB
- RAM Tipi:Â LPDDR4x
- Dahili Depolama128 GB / 256 GB
- Dahili Depolama BiÃ§imi:Â UFS 2.1
- HafÄ±za KartÄ± DesteÄŸi:Â Yok
- DiÄŸer Bellek (RAM) SeÃ§enekleri:Â 6/8/10GB RAM seÃ§eneÄŸi var
- DiÄŸer HafÄ±za SeÃ§enekleri:Â 128/256GB Depolama seÃ§eneÄŸi var
- Boy:Â 160 mm
- En:Â 75.25 mm
- KalÄ±nlÄ±k:Â 8.7 mm
- AÄŸÄ±rlÄ±k:Â 190 Gram
- Renk SeÃ§enekleri:Â Siyah
- Ä°ÅŸletim Sistemi:Â AndroidÂ
- Ä°ÅŸletim Sistemi Versiyonu:Â Android 8.0 (Oreo)
- Wi-Fi KanallarÄ±:Â Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
- Wi-Fi Ã–zellikleri:Â MIMODual-BandWi-Fi DirectWi-Fi DisplayWi-Fi HotspotMU-MIMO2X MIMO
- Bluetooth Versiyonu:Â 5.0
- Bluetooth Ã–zellikleri:Â aptXaptX HD
- Navigasyon Ã–zellikleri:Â A-GPSBDSGLONASS
- USB BaÄŸlantÄ± Tipi:Â USB Type-C
- Hat SayÄ±sÄ±:Â Ã‡ift HatÂ
- SIM:Â Nano-SIM (4FF)
- Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ YÄ±lÄ±:Â 2018
- Duyurulma Tarihi:Â 23/10/2018
- Durum:Â HenÃ¼z Ãœlkemizde SatÄ±ÅŸÄ± Yok
- Suya DayanÄ±klÄ±lÄ±k:Â Yok
- Toza DayanÄ±klÄ±lÄ±k:Â Yok
- 3G GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ Arama (Åžebeke ile):Â Yok
- GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ KonuÅŸma (Uygulama):Â Var
- SensÃ¶rler:Â JiroskopPusulaYakÄ±nlÄ±k SensÃ¶rÃ¼Ortam IÅŸÄ±ÄŸÄ± SensÃ¶rÃ¼Ä°vmeÃ¶lÃ§er
- Parmak izi Okuyucu:Â Var
- Parmak izi Okuyucu Ã–zellikleri:Â Arka Kapakta
- Servis ve Uygulamalar:Â Dahili Ã‡ift Likit SoÄŸutma SistemiDahili Likit SoÄŸutma SistemiGÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã–nleyici ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ MikrofonRGB LED Arka AydÄ±nlatmaSmart PA (Power Amplifier)YÃ¼ksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses
- HoparlÃ¶r Ã–zellikleri:Â StereoÃ‡ift HoparlÃ¶r
- Ses Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±:Â USB Type-C
- 2G:Â Var
- 2G FrekanslarÄ±:Â 850 MHz900 MHz1800 MHz1900 MHz
- 2G Teknolojisi:Â EDGEGPRSGSM
- 3G:Â Var
- 3G FrekanslarÄ±:Â 850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1900 (band 2) MHz2100 (band 1) MHz
- 3G Ä°ndirme:Â 42.2 Mbps
- 3G KarÅŸÄ±ya YÃ¼kleme:Â 5.76 Mbps
- 3G Teknolojisi:Â HSPA+
- 4G:Â Var
- 4.5G DesteÄŸi:Â Var
- Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 12 MP
- Optik GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Sabitleyici:Â Var
- Kamera Ã–zellikleri:Â Phase Detect Auto-Focus (PDAF)HÄ±zlÄ± OdaklamaPanoramaHDROtomatik odaklamaCoÄŸrafi konum etiketlemeYapay Zeka (AI) Sahne AlgÄ±lama1.25Âµm Piksel
- FlaÅŸ:Â LED
- Diyafram AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±:Â F1.75
- Video KayÄ±t Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 2160p (Ultra HD) 4K
- Video FPS DeÄŸeri:Â 30 fps
- Video KayÄ±t SeÃ§enekleri:Â 720p @ 30fps1080p @ 30fps2160p @ 30fps
- Ä°kinci Arka Kamera:Â Var
- Ä°kinci Arka Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 20 MP
- Ä°kinci Arka Kamera Diyafram:Â F1.75
- Ä°kinci Arka Kamera Ã–zellikleri:Â 1.0 Âµm Piksel6 Elementli Lens
- Ã–n Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 20 MP
- Ã–n Kamera Video Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 1080p
- Ã–n Kamera FPS DeÄŸeri:Â 30 fps
- Ã–n Kamera Diyafram AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±:Â F2.2
- Ã–n Kamera Ã–zellikleri:Â Portre Modu1.0Âµm Piksel5 Elementli Lens
- Batarya Kapasitesi:Â 4000 mAh
- Åžarj:Â USB Type-C
- DeÄŸiÅŸir Batarya:Â Yok
- Batarya Ã–zellikleri:Â HÄ±zlÄ± ÅžarjQualcomm Quick Charge 3.0
Oyuncu telefonu olmasÄ± iÃ§in bir Ã§ok Ã¶zelliÄŸi mevcut. Dilerseniz galerimizden fotoÄŸraflarÄ± inceleyebilirsiniz.
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