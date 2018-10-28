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Xiaomi Black Shark Helo Her AÃ§Ä±dan KarÅŸÄ±nÄ±zda

1 dakika Ã¶nce
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Bu yazÄ±da Xiaomi’nin oyuncu telefonu ve sizlere mÃ¼kemmel Ã¶zellikler sunan, 10Gb ram ile dikkat Ã§eken harika bir telefonu her yÃ¶nÃ¼yle gÃ¶stermek istiyoruz. AyrÄ±ca galerimizde telefonun bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±na bakabilir en ince detaylarÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz.

  • Ekran Boyutu:Â 6.01 Ä°nÃ§
  • Ekran Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 1080×2160 (FHD+) Pixel
  • Piksel YoÄŸunluÄŸu:Â 402 PPI
  • Ekran Teknolojisi:Â AMOLED
  • Ekran Ã–zellikleri:Â Multi TouchGeniÅŸ Renk Yelpazesi (P3)HDR100% NTSC430 cd/mÂ² (nit) ParlaklÄ±k
  • Dokunmatik TÃ¼rÃ¼:Â Kapasitif EkranÂ 
  • Renk SayÄ±sÄ±:Â 16 Milyon
  • Ekran / GÃ¶vde OranÄ±:Â 77.42 %
  • Yonga Seti (Chipset):Â Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845)
  • Ana Ä°ÅŸlemci (CPU):Â Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385)
  • CPU FrekansÄ±:Â 2.8 GHz
  • CPU Ã‡ekirdeÄŸi:Â 8 Ã‡ekirdek
  • Ä°ÅŸlemci Mimarisi:Â 64-bit
  • 1. YardÄ±mcÄ± Ä°ÅŸlemci:Â Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55
  • Grafik Ä°ÅŸlemcisi (GPU):Â Adreno 630
  • GPU FrekansÄ±:Â 710 MHz
  • CPU Ãœretim Teknolojisi:Â 10 nm
  • Bellek (RAM):Â 6 GB / 8GB / 10GB
  • RAM Tipi:Â LPDDR4x
  • Dahili Depolama128 GB / 256 GB
  • Dahili Depolama BiÃ§imi:Â UFS 2.1
  • HafÄ±za KartÄ± DesteÄŸi:Â Yok
  • DiÄŸer Bellek (RAM) SeÃ§enekleri:Â 6/8/10GB RAM seÃ§eneÄŸi var
  • DiÄŸer HafÄ±za SeÃ§enekleri:Â 128/256GB Depolama seÃ§eneÄŸi var
  • Boy:Â 160 mm
  • En:Â 75.25 mm
  • KalÄ±nlÄ±k:Â 8.7 mm
  • AÄŸÄ±rlÄ±k:Â 190 Gram
  • Renk SeÃ§enekleri:Â Siyah
  • Ä°ÅŸletim Sistemi:Â AndroidÂ 
  • Ä°ÅŸletim Sistemi Versiyonu:Â Android 8.0 (Oreo)
  • Wi-Fi KanallarÄ±:Â Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
  • Wi-Fi Ã–zellikleri:Â MIMODual-BandWi-Fi DirectWi-Fi DisplayWi-Fi HotspotMU-MIMO2X MIMO
  • Bluetooth Versiyonu:Â 5.0
  • Bluetooth Ã–zellikleri:Â aptXaptX HD
  • Navigasyon Ã–zellikleri:Â A-GPSBDSGLONASS
  • USB BaÄŸlantÄ± Tipi:Â USB Type-C
  • Hat SayÄ±sÄ±:Â Ã‡ift HatÂ 
  • SIM:Â Nano-SIM (4FF)
  • Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ YÄ±lÄ±:Â 2018
  • Duyurulma Tarihi:Â 23/10/2018
  • Durum:Â HenÃ¼z Ãœlkemizde SatÄ±ÅŸÄ± Yok
  • Suya DayanÄ±klÄ±lÄ±k:Â Yok
  • Toza DayanÄ±klÄ±lÄ±k:Â Yok
  • 3G GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ Arama (Åžebeke ile):Â Yok
  • GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ KonuÅŸma (Uygulama):Â Var
  • SensÃ¶rler:Â JiroskopPusulaYakÄ±nlÄ±k SensÃ¶rÃ¼Ortam IÅŸÄ±ÄŸÄ± SensÃ¶rÃ¼Ä°vmeÃ¶lÃ§er
  • Parmak izi Okuyucu:Â Var
  • Parmak izi Okuyucu Ã–zellikleri:Â Arka Kapakta
  • Servis ve Uygulamalar:Â Dahili Ã‡ift Likit SoÄŸutma SistemiDahili Likit SoÄŸutma SistemiGÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã–nleyici ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ MikrofonRGB LED Arka AydÄ±nlatmaSmart PA (Power Amplifier)YÃ¼ksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses
  • HoparlÃ¶r Ã–zellikleri:Â StereoÃ‡ift HoparlÃ¶r
  • Ses Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±:Â USB Type-C
  • 2G:Â Var
  • 2G FrekanslarÄ±:Â 850 MHz900 MHz1800 MHz1900 MHz
  • 2G Teknolojisi:Â EDGEGPRSGSM
  • 3G:Â Var
  • 3G FrekanslarÄ±:Â 850 (band 5) MHz900 (band 8) MHz1900 (band 2) MHz2100 (band 1) MHz
  • 3G Ä°ndirme:Â 42.2 Mbps
  • 3G KarÅŸÄ±ya YÃ¼kleme:Â 5.76 Mbps
  • 3G Teknolojisi:Â HSPA+
  • 4G:Â Var
  • 4.5G DesteÄŸi:Â Var
  • Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 12 MP
  • Optik GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Sabitleyici:Â Var
  • Kamera Ã–zellikleri:Â Phase Detect Auto-Focus (PDAF)HÄ±zlÄ± OdaklamaPanoramaHDROtomatik odaklamaCoÄŸrafi konum etiketlemeYapay Zeka (AI) Sahne AlgÄ±lama1.25Âµm Piksel
  • FlaÅŸ:Â LED
  • Diyafram AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±:Â F1.75
  • Video KayÄ±t Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 2160p (Ultra HD) 4K
  • Video FPS DeÄŸeri:Â 30 fps
  • Video KayÄ±t SeÃ§enekleri:Â 720p @ 30fps1080p @ 30fps2160p @ 30fps
  • Ä°kinci Arka Kamera:Â Var
  • Ä°kinci Arka Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 20 MP
  • Ä°kinci Arka Kamera Diyafram:Â F1.75
  • Ä°kinci Arka Kamera Ã–zellikleri:Â 1.0 Âµm Piksel6 Elementli Lens
  • Ã–n Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 20 MP
  • Ã–n Kamera Video Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 1080p
  • Ã–n Kamera FPS DeÄŸeri:Â 30 fps
  • Ã–n Kamera Diyafram AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±:Â F2.2
  • Ã–n Kamera Ã–zellikleri:Â Portre Modu1.0Âµm Piksel5 Elementli Lens
  • Batarya Kapasitesi:Â 4000 mAh
  • Åžarj:Â USB Type-C
  • DeÄŸiÅŸir Batarya:Â Yok
  • Batarya Ã–zellikleri:Â HÄ±zlÄ± ÅžarjQualcomm Quick Charge 3.0

Oyuncu telefonu olmasÄ± iÃ§in bir Ã§ok Ã¶zelliÄŸi mevcut. Dilerseniz galerimizden fotoÄŸraflarÄ± inceleyebilirsiniz.

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