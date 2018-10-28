Xiaomi Black Shark Helo Her AÃ§Ä±dan KarÅŸÄ±nÄ±zda

Bu yazÄ±da Xiaomi’nin oyuncu telefonu ve sizlere mÃ¼kemmel Ã¶zellikler sunan, 10Gb ram ile dikkat Ã§eken harika bir telefonu her yÃ¶nÃ¼yle gÃ¶stermek istiyoruz. AyrÄ±ca galerimizde telefonun bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±na bakabilir en ince detaylarÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz.

Ekran Boyutu:Â 6.01 Ä°nÃ§

Ekran Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼:Â 1080×2160 (FHD+) Pixel

Piksel YoÄŸunluÄŸu:Â 402 PPI

Ekran Teknolojisi:Â AMOLED

Ekran Ã–zellikleri:Â Multi Touch GeniÅŸ Renk Yelpazesi (P3) HDR 100% NTSC 430 cd/mÂ² (nit) ParlaklÄ±k

Dokunmatik TÃ¼rÃ¼:Â Kapasitif EkranÂ

Renk SayÄ±sÄ±:Â 16 Milyon

Ekran / GÃ¶vde OranÄ± :Â 77.42 %

Yonga Seti (Chipset) :Â Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845)

Ana Ä°ÅŸlemci (CPU) :Â Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385)

CPU FrekansÄ± :Â 2.8 GHz

CPU Ã‡ekirdeÄŸi :Â 8 Ã‡ekirdek

Ä°ÅŸlemci Mimarisi :Â 64-bit

1. YardÄ±mcÄ± Ä°ÅŸlemci :Â Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55

Grafik Ä°ÅŸlemcisi (GPU) :Â Adreno 630

GPU FrekansÄ± :Â 710 MHz

CPU Ãœretim Teknolojisi :Â 10 nm

Bellek (RAM) :Â 6 GB / 8GB / 10GB

RAM Tipi :Â LPDDR4x

Dahili Depolama 128 GB / 256 GB

Dahili Depolama BiÃ§imi :Â UFS 2.1

HafÄ±za KartÄ± DesteÄŸi :Â Yok

DiÄŸer Bellek (RAM) SeÃ§enekleri :Â 6/8/10GB RAM seÃ§eneÄŸi var

DiÄŸer HafÄ±za SeÃ§enekleri :Â 128/256GB Depolama seÃ§eneÄŸi var

Boy :Â 160 mm

En :Â 75.25 mm

KalÄ±nlÄ±k :Â 8.7 mm

AÄŸÄ±rlÄ±k :Â 190 Gram

Renk SeÃ§enekleri :Â Siyah

Ä°ÅŸletim Sistemi :Â AndroidÂ

Ä°ÅŸletim Sistemi Versiyonu :Â Android 8.0 (Oreo)

Wi-Fi KanallarÄ± :Â Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi Ã–zellikleri :Â MIMO Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot MU-MIMO 2X MIMO

Bluetooth Versiyonu :Â 5.0

Bluetooth Ã–zellikleri :Â aptX aptX HD

Navigasyon Ã–zellikleri :Â A-GPS BDS GLONASS

USB BaÄŸlantÄ± Tipi :Â USB Type-C

Hat SayÄ±sÄ± :Â Ã‡ift HatÂ

SIM :Â Nano-SIM (4FF)

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ YÄ±lÄ± :Â 2018

Duyurulma Tarihi :Â 23/10/2018

Durum :Â HenÃ¼z Ãœlkemizde SatÄ±ÅŸÄ± Yok

Suya DayanÄ±klÄ±lÄ±k :Â Yok

Toza DayanÄ±klÄ±lÄ±k :Â Yok

3G GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ Arama (Åžebeke ile) :Â Yok

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ KonuÅŸma (Uygulama) :Â Var

SensÃ¶rler :Â Jiroskop Pusula YakÄ±nlÄ±k SensÃ¶rÃ¼ Ortam IÅŸÄ±ÄŸÄ± SensÃ¶rÃ¼ Ä°vmeÃ¶lÃ§er

Parmak izi Okuyucu :Â Var

Parmak izi Okuyucu Ã–zellikleri :Â Arka Kapakta

Servis ve Uygulamalar :Â Dahili Ã‡ift Likit SoÄŸutma Sistemi Dahili Likit SoÄŸutma Sistemi GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã–nleyici ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Mikrofon RGB LED Arka AydÄ±nlatma Smart PA (Power Amplifier) YÃ¼ksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses

HoparlÃ¶r Ã–zellikleri :Â Stereo Ã‡ift HoparlÃ¶r

Ses Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ± :Â USB Type-C

2G :Â Var

2G FrekanslarÄ± :Â 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz

2G Teknolojisi :Â EDGE GPRS GSM

3G :Â Var

3G FrekanslarÄ± :Â 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz

3G Ä°ndirme :Â 42.2 Mbps

3G KarÅŸÄ±ya YÃ¼kleme :Â 5.76 Mbps

3G Teknolojisi :Â HSPA+

4G :Â Var

4.5G DesteÄŸi :Â Var

Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ :Â 12 MP

Optik GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Sabitleyici :Â Var

Kamera Ã–zellikleri :Â Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HÄ±zlÄ± Odaklama Panorama HDR Otomatik odaklama CoÄŸrafi konum etiketleme Yapay Zeka (AI) Sahne AlgÄ±lama 1.25Âµm Piksel

FlaÅŸ :Â LED

Diyafram AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± :Â F1.75

Video KayÄ±t Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ :Â 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS DeÄŸeri :Â 30 fps

Video KayÄ±t SeÃ§enekleri :Â 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps

Ä°kinci Arka Kamera :Â Var

Ä°kinci Arka Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ :Â 20 MP

Ä°kinci Arka Kamera Diyafram :Â F1.75

Ä°kinci Arka Kamera Ã–zellikleri :Â 1.0 Âµm Piksel 6 Elementli Lens

Ã–n Kamera Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ :Â 20 MP

Ã–n Kamera Video Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ :Â 1080p

Ã–n Kamera FPS DeÄŸeri :Â 30 fps

Ã–n Kamera Diyafram AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± :Â F2.2

Ã–n Kamera Ã–zellikleri :Â Portre Modu 1.0Âµm Piksel 5 Elementli Lens

Batarya Kapasitesi :Â 4000 mAh

Åžarj :Â USB Type-C

DeÄŸiÅŸir Batarya :Â Yok

Batarya Ã–zellikleri:Â HÄ±zlÄ± Åžarj Qualcomm Quick Charge 3.0

Oyuncu telefonu olmasÄ± iÃ§in bir Ã§ok Ã¶zelliÄŸi mevcut. Dilerseniz galerimizden fotoÄŸraflarÄ± inceleyebilirsiniz.