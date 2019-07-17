WordPress Yorumlardaki Bağlantıları Devre Dışı Bırakma

Bir çok WordPress kullanıcısının şikayetçi olduğu hususlardan bir tanesi kendisinin kontrolü dışında siteye link bırakılması. Bazıları backlink kasmak için diğer sitelere yorum yapma yoluna gider. Temelde linkler konuyla alakasız ise bu hem linki bırakan hem de link bırkılan için uzun vadede zarar veren bir durumdur. Bu yüzden sitenizi korumak olası spamları engellemek için bu linkleri kaldırmanız gerekebilir.

Yorumlarda otomatik olarak link nasıl kaldırılır?

Aslında temel çözüm yorumları denetleyerek siteye eklemedir. Lakin siteniz günde yüzlerce yorum alıyorsa ya da farklı bir amaçtaysa bunu kendiniz yapamayabilirsiniz. O halde geçmişteki yorumlardan bağlantıları kaldırmak ya da gelecekte yapılacak olanlardan bağlantıları otomatik olarak engellemek için aşağıdaki yolu deneyin.

Tema düzenle – function.php – aşağıdaki kodu bu dosyanın için yerleştirin.

remove_filter( 'comment_text' , 'make_clickable' , 9 );

Kaydedip kontrol edebilirsiniz. Bu yöntem sdecec metin olarak yazılmış bağlantıları wordpress in otomatik bağlantıya çevirmesini engeller. Yorum olarak özellikle HTML kullanılarak bağlantı verildiyse bağlantı çalışacaktır.