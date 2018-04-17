WordPress Woocommerce Bulanık Ürün Fotoğrafı Çözümü

Dünyanın en çok kullanılan blog yazılımlarından birisi bildiğiniz gibi WordPress ve WordPress altyapısını kullanarak ürün satışı yapmak isteyen internet mağazası açmak isteyen oldukça insan var. Bunun yanında Woocommerce yani gelişmiş WordPress pazar eklentisi sayesinde ürün satan oldukça mağaza da var. Siz de bu işle ilgileniyorsanız sizlere Woocommerce üzerinde neredeyse herkesin yaşadığı küçük bir sıkıntının çözümünden bahsedeceğiz.

Woocommerce Bulanık Ürün Fotoğrafı Sorunu

Woocommerce eklentisini yüklediniz ve ürünlerini girdiniz. Anasayfayı açtığınız zaman mağaza kısmında görünen ürünler fotoğrafınızın çözünürlüğü iyi olmasına rağmen bulanık görünüyor. Peki bunu nasıl düzeltirsiniz?

Görselde görüldüğü üzere ürün fotoğrafları oldukça bulanık ve profesyonellikten uzak. Şimdi bunu düzeltelim. Bu yöntemi internette aradıysanız muhtemelen sizi woocommerce – ürünler – ürün görselleri kısmına yönlendirecektir. Ama WordPress güncellemelerinden sonra bu sorunu çözebileceğiniz kısım değişti.

WordPress tema özelleştirme

Bu kısa gidiniz. Woocommerce satırına tıklayın. Ürün görselleri kısmına girin. Bu kısımda fotoğraf boyutlarıyla ilgili bilgiler göreceksiniz. Temanızla değişiklik göstermekle birlikte yayınlanan ürün görselleri muhtemelen 800*800’dür. Değilse bile kendiniz deneme yanılma yöntemiyle ayar yapın. Kaç boyutunda fotoğraf yüklediyseniz görseldeki gibi o boyutu yazın.

İlgili boyutu ayarladığınız zaman ürün görselleri şu şekilde görünecektir.