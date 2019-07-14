WordPress Memory Limit nedir diyecek olursanız, eğer ihtiyaç duyarsa uygulama ya da eklentilerin kullanabileceği hafıza manasına gelir. Elbette tema, uygulama ve diğer eklentiler bir hafızaya ihtiyaç duyar ama bunların sayısı arttığında, WordPress’te yapılan işlemler arttığında ya da çok basit olarak ziyaretçiniz arttığında WordPress’in varsayılan olarak ayarladığı 40MB (zaman zaman değişebiliyor) alanı yükseltmeniz gerekir.

WordPress Memory Limit nasıl düzenlenir?

Bir çok Türkçe kaynakta bunun nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi verilse de çok küçük bir detay verilmediği için sonuç alınamayabiliyor. Bu nedenle hazırladığımız bu kaynak sizlere çok yardımcı olacak.

Temelde bir çok yöntemle memory limit arttırılabiliyor ama en basit ve garanti yöntemi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aşağıdaki adımları harfiyen uygulayın.

Siteniz için yer sağlayıcınızın sitesine girin. Cpanele giriş yapın. Dosya yöneticisini açın. WordPress’in kurulu olduğu dosyaya girin. (Ya da bunların hepsini ftp programı ile yapın) config.php dosyasını bulup düzenlemek üzere açın.

define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘96M‘ );

Yukarıdaki kodu dosyanın ilgili kısmına yerleştireceğiz. Kırmızı kısmı ihtiyacınız kadar düzenleyin. Örneğin 128M daha sonra dosyayı kaydedeceğiz ama bu kodu nereye yapıştıracağız. Herhangi bir yere yapıştırırsanız çalışmıyor. Bunun için WordPress size nereye yapıştıracağınızı gösteriyor.

Dosyanın bir satırında

wp-settings.php

şeklinde bir kısım göreceksiniz. Hemen bu satırın üstüne yapıştırın. Bu işlem WordPress Memory Limitinizi arttıracaktır. Artık çok fazla ziyaretçiniz olduğunda ya da çok sayıda eklenti kullandığınızda WordPress tıkanmayacaktır.