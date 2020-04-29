Klavye bozulması başımıza gelebilecek muhtemel bir olaydır. Bu nedenle bu gibi durumlarda neler yapabileceğimizi bilmemiz gerekmektedir. Klavyemiz bozulduğunda ya da en can alıcı tuşu çalışmadığında ekran klavyesine ihtiyaç duyarız. Ancak birçok insan ekran klavyesinin nereden açıldığını bilmiyor. Bu makalemizde bunu inceleyeceğiz.

Ekran klavyesini fare ile kullanabilirsiniz. İşletim sistemi fark etmeksizin başlat menüsünde arattırma yapsanız bile bulabilirsiniz. Klavye bozuk, başlat menüsüne ekran klavyesi olmadan nasıl yazacağız derseniz o zaman size nasıl bulacağınızı tarif edeceğim. Şu yolu izlerseniz ekran klavyesini rahatça açabilirsiniz. Ekran klavyesi açma işlemi için

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Bazen ekran klavyesini güvenlik amaçlı kullanmanız gerekebilir. Malum bazı zararlı yazılımlar klavyede yaptığınız işlemleri kayıt edip buradan önemli bilgileri ele geçirebiliyorlar. Keylogger olarak adlandırılan bu yazılımlar sayesinde klavyede bastığınız tüm harfler kayıt altına alınıyor. Bu durumda eğer güvenlik konusunda daha da artırmak isterseniz ekran klavyesi sayesinde kullanıcı adı, parola veya özel yazışmaları ekran klavyesinden yaparsanız bunları kayıt altına alamazlar.

Bu yöntemi aslında internetten alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerin girildiği alanlarda rast gelmişsinizdir. Bunlar rakamların yerleri karışık olarak listenir ve burada bastığınız harf veya rakam takip edilmesi engellemek için kullanılmaktadır.

Ekran klavyesine fare ile basmak zorunda kalsanız da zor bir zamanınızda sizi büyük sıkıntılardan kurtarabilir. Bazı ekran klavyelerinin ayarlarında ise ses ile yazma mevcut olmaktadır. Ses ile yazmayı aktif ederek konuşarak yazı yazabilirsiniz. Whatsapp ve diğer uygulamalar da gördüğünüz ses ile yazma ile hızlı bir şekilde yazı yazabilirsiniz.