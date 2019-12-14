Whatsapp’tan Toplu Mesaj Gönderemiyorum

Whatsapp’ın çok kullanılan özelliklerinden birisi toplu mesajlaşmaydı. Artık kullanılamıyor. Peki Whatsapp’ta neden toplu mesaj atamıyorsunuz? Bu yazımızda cevaplıyoruz.

Toplu mesaj nedir?

Bir metni aynı anda birden fazla kişiye göndermek için kullanılan bir yöntemdi, toplu mesajlaşma. Sadece bir kere yazarak çok sayıda kişiye göndermeniz mümkündü. Whatsapp’ın da böyle bir özelliği vardı. Bu özelliğin grupla alakası yok. Mesajlar toplu şekilde ama ayrı ayrı kişilere iletiliyor.

Toplu mesajlaşmaya ne oldu?

Whatsapp için toplu mesajlaşma özelliği kaldırıldı. Sebebi ise amacının dışında kullanılması. Bir çok platformda Whatsapp’a konuyla ilgili şikayetler iletildi. Şikayetlerin sayısı oldukça artınca, Whatsapp bu özelliği kaldırmak zorunda kaldı. Daha önce görülmemiş bir durum olarak toplu mesajlaşma Whatsapp’tan kaldırıldı.

Amacının dışında nasıl kullanılıyordu? Saçma sapan mesajlarla insanları rahatsız eden ya da reklam amaçlı kullanılan bu özellik artık insanları soğutma noktasına gelince Whatsapp önlem aldı ve artık toplu mesaj göndermek mümkün değil.

Whatsapp daha önce insanların rahatsız olduğu bir başka özellik olan gruba eklenmeyle ilgili de yenilik yapmıştı. Bu yenilik sayesinde yine sizden habersiz sizin belirlediğiniz kişiler dahilinde kesinlikle birisi sizi ekleyemiyor.