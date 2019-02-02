Whatsapp’tan Herkesten Silinen Mesajları Görme

Whatsapp’ın devrim gibi özelliklerinden birisi herkesten sil özelliği. Yakın zaman önce geldi ve bir çok kişi için hayat kurtarıcı nitelikte görev görüyor. Yanlış gönderdiğiniz mesajları anında silerek sanki gitmemiş gibi tavır sergileyebiliyorsunuz. Lakin bunun bir açığı ortaya çıktı. Herkesten silinen mesajları okumak artık mümkün. Bir uygulama yardımıyla bunu yapacağız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikvaesolutions.notificationhistorylog

Buradaki Notification History adlı uygulama ile silinen mesajları bir şekilde görmek mümkün. Uygulama şu şekilde çalışıyor.

Size Whatsapp’tan mesaj geliyor.

Siz okumadan mesaj siliniyor.

Bunu gördüğünüz zaman hemen uygulamayı açıyorsunuz ve mesajları orada görebiliyorsunuz.

Bunun için bir kaç senaryo var. Bu uygulamanın çalışmadığı tek senaryo engelli hesaptan gelen mesajlar görmeden silindiği zaman okuyamıyorsunuz. Muhtemelen bu senaryoda mesaj Whatsapp sunucusunda bile bulunmuyor. Konuyla ilgili en açıklayıcı videoyu webteknoda buldum. İzleyip görebilirsiniz.