Whatsapp’tan Fotoğraf Gönderemiyorum

Bir çok kişi çoğu zaman Whatsapp üzerinden sorun yaşıyor. Bırakın fotoğrafı mesaj göndermek için bile zorlanıyor. Bu sorundan ve kısmi çözümünden bahsedeceğiz. Neden Whatsapp üzerinden fotoğraf gönderemezsiniz hemen alt kısımda sizler için listeledik.

Whatsapp üzerinden fotoğraf gönderememenin sebepleri

Bir çok sebebi olan bu durumun ana sebepleri Facebook tarafından kaynaklanmaktadır. Bildiğiniz gibi Whatsapp, Facebook şirketine aittir ve sunucuların Facebook’tadır.

Whatsapp’ta fotoğraf gönderememenizin temel sebepleri aşağıdaki gibidir.

Sunuculardaki sorunlar Whatsapp’ı kullanılmaz yapar.

Telefonunuz çekmiyor olabilir

Telefonunuz internete bağlı değildir.

Telefonunuzun interneti sağlıklı değildir.

Desteklenmeyen bir formatı göndermeye çalışıyorsunuz.

Karşı taraf sizi engellemiş olabilir.

Sunucu sorunları sizin müdahale edebileceğiniz birşey değildir. Düzelmesini beklemeniz gerekiyor. Telefonunuzun çektiğinden, internetin çektiğinden ve sağlıklı olduğundan emin olun. Fotoğraf boyutları genelde 2 – 10 mb arasında olduğundan internetiniz sağlıklı değilse fotoğrafı gönderemezsiniz.

Desteklenmeyen görsel formatları Whatsapp tarafından gönderilemez. Bu açıdan fotoğrafın bazı uygulamalarla formatını değiştirmek isteyebilirsiniz. Karşı taraf sizi engellediyse ona fotoğraf değil hiç bir şey göndermeniz mümkün değildir.