Whatsapp’ın İsrail Vürüsünden Nasıl Korunursunuz?

Ortaya çıkan ve İsrailli şirket NSO Grup tarafından geliştirildiği söylenen zararlı yazılım telefonlarınızı gözetlemek ve sizi izlemek için gizlice ve zorla telefonunuza sızıyor. Şirket virüsü geliştirdiklerini inkar etse de Uluslar Arası Af Örgütü şirketle ilgili açıklamada bulunarak uzun süredir insan hakları ihlalleriyle bilinen hükümetlere zararlı yazılım satışı yaptıklarıyla ilgili konuştu. Nedir bu virüs?

İsrailli şirketin geliştirdiği zararlı yazılım, whatsapp aramalarıyla telefona zorla bulaşıyor. Zorla diyoruz çünkü aramaya ceap vermeseniz bile bulaşabiliyor. Bunun yanında arama sonrası telefona bulaştıktan sonra arama geçmişini de silerek kendini gizlemeyi başarıyor.

Nasıl korunursunuz?

İşin kötü tarafı arama size geldiği zaman bunu farkedemezseniz korunmanın bir yolu yok. Artık o yazılım kime satıldıysa onun takibi altındasınız. Ama arama size gelmediyse şu an güvendesiniz demektir.

Whatsapp’tan arama engelleme seçeneği yok. Peki bu aramayı nasıl engellersiniz. İşin püf noktası, numaranız bu yazılımı size gönderebilecek birinde varsa bunu engellemenin mümkün olmadığını söyleyelim. Burada alabileceğiniz tek önlem, telefon numaranızı mahrem ilan etmeniz. Yani telefon numaranızı aileniz dışında kimseye vermeyiniz. Yakın arkadaşlar ve aileler dışında telefon numaranızı paylaşmayın.