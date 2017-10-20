Whatsapp’da Yeni Yer Bildirimi Özelliği

Whatsapp yeni özelliklerini ard arda duyuruyor. Geçen gün yazdığımız 3 yeni özellik ile ilgili yazımızda emoji anlık zaman etiketi ve grupta direkt arama özelliklerinden sonra şimdi de yer bildirimi özelliği ortaya çıktı.

Whatsapp’a eklenen yeni özellik her zaman nerede olduğunuzu kişi listenizdekiler aninda görünüyor.

Bu özellikle birlikte yani bu özelliği açtığınız zaman nereye giderseniz Whatsapp orayı hesabınıza ekleyecek. Kişi listenizdekiler anında nerede olduğunuzu görecek. Özelliği açarken dikkat edin, insanların nerede olduğunuzu bilmesini istemiyorsanız açmayın.