Whatsapp Web İçin Karanlık Mod

Karanlık mod son zamanlarda çok popüler oldu öyle değil mi? Bunun sebebi güzel görünmesi, gözleri daha az yorması, bazı ekranlarda enerji tasarrufu sağlaması olarak sıralanabilir. Özellikle gece çalışanlar ya da cihazları gece kullananlar karanlık modu oldukça arıyor. Gece bilgisayara bakmak oldukça yorucu olabiliyor. Bunu düşünen XDA geliştiricileri Whatsapp Web için bir tema geliştirdi.

Whatsapp web nedir?

Whatsapp Web, kendi Whatsapp hesabınızı bilgisayardan kontrol etmenize imkan veren resmi Whatsapp hizmetidir. Bilgisayarınızla telefonunuzu Whatsapp için anlık senkronize eder. Buradan mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz. Bütün dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Whatsapp Web karanlık mod

Bu tema sayesinde bilgisayarınızda Whatsapp kullanırken artık gözleriniz yorulmayacak. Uygulanması oldukça basit olan açık kaynak kodlu bu temanın güvenlik için de bir tehdit oluşturmadığı söyleniyor. Bunun sebebi sadece bir tema olması, yani mesajlarınıza erişme yetkisi yok.

https://github.com/m4heshd/whatsapp-desktop-dark/releases adresine gidin ve bilgisayarınız için uygun olan dosyayı indirin.