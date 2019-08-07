WhatsApp ve Instagram’ın Yeni İsimlerini Duydunuz Mu ?

Facebook ilginç ve gereksiz bir değişikliğe imza atacak, yakın zaman içinde Uygulama mağazalarında WhatsApp aramasını yaptığınızda bu isimde bir uygulama bulamayacaksınız. Aynı durum Instagram için de geçerli. Peki ne oluyor?

WhatsApp ve Instagram isimleri değişiyor

WhatsApp ve Instagram için isim değişikliğine gidileceği açıklandı. Bunun sebebi olarak Facebook’un isminin karıştığı daha doğrusu Facebook’un isminin kirlendiği veri ihlali sıkıntısı olduğu açıklandı.

WhatsApp ve Instagram yeni isimleri ne olacak?

Yapılan açıklamaya göre Facebook’tan Whatsapp ve Facebook’tan Instagram isimleri bu uygulamalar için kullanılacak. Facebook’un kirlenen adını temize çıkarmak için atılan bu adım diğerlerinin adını kirletmesin diye bir düşünceniz olabilir ama uzun vadede WhatsApp ve Instagram’ın başarıları bu uygulamayı kimin yayınlandığını ön plana çıkaracak ve Facebook’a değer katacaktır.

Yakın zaman içinde marketlerde bu uygulamaları yeni isimleriyle bulabilirsiniz. Uygulama içindeki isimleri hala aynı kalacak.