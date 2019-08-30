Whatsapp Tema Değişim Özelliği

Dünyanın en çok kullanılan internet üzerinden mesajlaşma uygulaması Whatsapp geliştirilmeye devam ediyor. Whatsapp’a gelecek güncellemelerle ilgili araştırmalar yaparak paylaşımlar yapan WaBetaInfo kullanıcısı Whatsapp için ilginç bir yenilikten bahsetti.

Tema değiştirme

Bu Whatsapp takipçisine göre uygulamaya yakın zaman içinde tema değiştirme özelliği gelecek. Kişi bu yeni özellikleri beta versiyonunda ya da beta versiyonu kodlarında buluyor. Kimse farketmeden önce ortaya çıkarıyor. Ya da Whatsapp’ın içinden bilgi alıyor. Bilemiyoruz.

Tema değiştirme konusuyla ilgili şimdilik çok fazla detay yok. Whatsapp’ını özelleştirmek için şimdilik mesajın arka planını değiştirme imkanımız var. Kodlarıyla oynanmış Whatsapp PLus ve benzeri güvenli olmayan uygulamalarda değişik stiller görmek mümkün. Yakın zaman içinde Whatsapp, bunu resmi olarak yapabilir.

Eğer bu özellik gelirse, nasıl insanlar emoji yapabiliyorsa kendi temalarını da yapabilecektir. Bakalım Whatsapp tema değiştirme özelliği ne zaman gelecek?