Whatsapp Telefon Tarihi Yanlış Hatası Çözümü

Whatsapp kullanıcıları genellikle eski telefonlarda telefon tarihi yanlış hatasını alırlar. Bu hatayı aldıktan sonra Whatsapp’ı kullanmak pek mümkün olmuyor. Mutlaka bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Yeni telefonlarda genellikle bu sorun görülmez. Yine görenler varsa aşağıdaki adımlarla Whatsapp’ın tarih saat hatalarını giderebilirler.

Bu hatayı aldığınız zaman tarihi ayarla kısmıyla devam edin ve güncel tarih ve saati belirleyin. Bu şekilde sorununuz çözülmüş sayılmaz çünkü bir sonraki soruna kadar kullanabilirsiniz daha sonra aynı sıkıntı yine karşınıza çıkar.

Telefonun tarih saat ayarları kısmına girmek için Ayarlar – tarih ve saat kısmından devam edin. Burada saati ve tarihi düzgün şekilde düzenleyin. Saat senkronizasyon ayarlarını yapın. Saatin ve tarihin düzgün olduğundan eminseniz Whatsapp’ı yeniden başlatın. Açılması gerekir.

Whatsapp’ı güncelleyin. Yukarıdaki hiç bir çözüm işe yaramadıysa yani tarih ve saati güncellemek sorunu çözmediyse Whatsapp’ın kendisinde bir sorun olabilir. Bu durumda Whatsapp’ı güncellemeniz önerilir. Whatsapp’ı güncellemek için daha doğrusu güncellemenin olup olmadığını görmek için PlayStore’u ziyaret ederek güncellemelerinizi kontrol edin. Varsa güncelleyin.

Whatsapp’ı güncellemek işe yaramadıysa ya da güncelleme yoksa Whatsapp’ı yeninden yüklemeniz önerilir. Whatsapp’ı telefonunuzdan kaldırın ve Google Play üzerinden yeniden yükleyin. Telefon numaranızla giriş yapın.

Bu çözümlerin işe yaraması gerekiyor. Bu hatanın genelde eski telefonlarda gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa telefonu yenilemenin vakti gelmiş olabilir.