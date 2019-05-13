Whatsapp Sohbet Sabitleme Nasıl Yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve görüşme yapma uygulaması Whatsapp, her güncelleme ile bir başka yenilik daha alıyor. O yeniliklerden birisi ve bu yazıda bahsedeceğimiz özellik sohbet sabitleme özelliğidir. Kısaca Whatsapp’ta sohbet işleyişinden ve sohbet sabitlemeden bahsedelim.

Whatsapp’ta sohbet etmek için en kolay yol birisini rehberinize eklemektir. Rehberinizde olan ve Whatsapp kullanan herkesle mesajlaşmanız mümkün. Siz farklı insanlara mesaj gönderdiğiniz zaman hepsi Whatsapp sohbet penceresinde listelenir. Listeleme mantığı ise son işlem yapılan mesajın en üstte durması şeklindedir. Birisi size mesaj atarsa o mesaj en üste gelir. Siz başka birine attığınız zaman sizin mesaj attığınız yani son işlem yapılan sohbet en üste gelir.

Şimdi işlet değişiyor. Yerinin hiç değişmesini istemediğiniz sohbetleri sabitlemek mümkün. Başa tutturmak olarak da adlandırılabilecek bu özellik, pin mantığında çalışıyor. Bir mesajı sabitlediğinizde o mesaj sürekli en üstte duruyor.

Whatsapp sohbet nasıl sabitlenir?