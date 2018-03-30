Whatsapp QR Kod Ödemesi

Whatsapp yeni özellikler yayınlamaya devam ediyor. Test aşamasında olan ödeme özelliği hakkında görseller ve yöntemler paylaşıldı. Kullanıcıdan kullanıcıya hızlı bir şekilde para göndermek için harika bir özellik olacağını düşündüğümüz yöntemin güvenlik açısından neler sunacağı hakkında şimdilik bilgi yok.

QR Kod ile ödeme yapmak için şu adımları takip etmeniz yeterli olacak. (Şu an bazı test kullanıcıları bu yöntemi kullanabilmekteler. Sizde bu özellik olmayabilir.)

3 noktaya tıklayın. Ödemeler seçeneğine gidin. UPI ID ve QR kod seçeneklerinden QR Kodu seçin. Bu kısım sizi kod tarama sayfasına yönlendirir. Ödeme yapacağınız kullanıcının QR Kodu da aynı kısımdan sizin ki de aynı kısımdan görülüyor. Para göndermek istediğiniz kullanıcının kodunu taratın. Akabinde UPI ID ile doğrulama yaparak para transferi gerçekleştiriyorsunuz.

Bu yöntem için v2.18.93 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.