Whatsapp PiP Gelişti İşte Yeni Yeteneği

Whatsapp PiP nedir?

Daha önce yayınlanan ve Whatsapp’ın en ihtiyaç duyulan özelliklerinden birisi olan Whatsapp PiP Youtube Facebook gibi sitelerden yapıştırılmış video bağlantılarını Whatsapp içinden ayrılmadan gösterebiliyor. Resim içinde resim denilen bu özellik Whatsapp ekranında videoyu oynatmanıza imkan tanıyor.

Resim içinde resim özelliğinden önce Whatsapp’tan size gönderilen bir Youtube linkine tıkladığınızda Youtube adresine gidiyordunuz. Şimdiki durumda Whatsapp’tan ayrılmıyor, videoyu orada izliyorsunuz. Bu özellik daha da gelişti ve size şimdi nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.

Whatsapp PiP’in yeni özelliği ne?

Bu özelliğin tam sürüme henüz gelmediğini belirtelim. Test aşamasında ve test sürümünde bulunuyor. PiP artık Whatsapp dışında da sizlerin videoyu izlemesine olanak tanıyor. Whatsapp’ın yeni özelliği sayesinde Whatsapp’ı arka plana alsanızda resim içinde resim videonuz duraklamıyor ya da kaybolmuyor.

Bu özelliği nasıl kullanırım?

Bu özelliği hemen şimdi denemek isterseniz Android beta 2.19.177 sürümünü indirmeniz gerekiyor. Ya da bir kaç hafta beklerseniz özellik yeni sürüme gelecektir.