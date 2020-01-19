Whatsapp Kişileri Silme Nasıl Yapılır?

Whatsapp kullanıcıları istemedikleri birini listelerinde görünce rahatsız olabilirler. İstenmeyen kişiyi listeden silmenin sadece bir yöntemi bulunuyor. Maalesef bu yöntem hoşunuza gitmeyebilir ama sizeee alternatif çözümler bulmak için buradayız.

Whatsapp’tan birini silme

Whatsapp’tan birini silmek için yapmanız gereken tek şey onu telefon listenizden silmek. Whatsapp’ın sevilmeyen yanlarından birisi biriyle iletişim kurmak istiyorsanız ya onun numarasını biliyor olmalısınız ya da o sizin numaranızı biliyor olmalı ve size mesaj atmalı. Başka bir yöntem yok. Kullanıcı adı mail adresi falan daha paylaşılabilir bilgilerle giriş yapmak ya da insanlarla sohbet etmek mümkün değil. Bu nedenle Whatsapp üzerinden iletişim kurmak istediğiniz kişilerin telefon numarasına sahip olmalısınız. Bunun için de mutlaka bir iletişiminiz olması söz konusu. Hal böyle olunca o kişiyi Whatsapp’tan silmek için tek yöntem bütün ilişkiyi kesmek manasına geliyor.

İşlemi yapmak için telefon defterinize gidip kişinin numarasının telefonunuzdan silin. Ya da aynı işlemi Whatsapp üzerinden yapın. Whatsapp üzerinden silmek için kişiyi rehberde görüntüle seçeneğiyle ilerleyin. Zaten iki yöntemle de rehberinizden kişiyi silmeniz gerekiyor.

İstemediğiniz kişiyi Whatsapp’ta görmeyin.

Whatsapp’ta kişiyi silmek çözüm değilse onu engellemeniz ve sizi görmesini ya da size mesaj atmasını imkansız hala getirmeniz size çözüm olabilir. Bunun için Whatsapp üzerinden kişinin profiline giriniz. Ekranı aşağı kaydırdığınız zaman onun hakkında bilgiler göreceksiniz. Sayfanın en alt kısmında ise engelle kısmını görebilirsiniz.