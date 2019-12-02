Whatsapp Grup Mesajlarını Otomatik Silme

Whatsapp eskiden var olan bir özelliği geri getirdi. Şu an özellik test edilmesi için beta sürümünde yayınlandı. Bu özellik nedir ve nasıl kullanılır bunun yanında ne işe yarar açıklıyoruz.

Whatsapp’ta grup mesajlarını otomatik silme

Daha önceden Whatsapp’ta olmasına rağmen sonra kaldırılan özellik şimdi tekrar iyileştirilmesi için beta sürümüne geri getirildi. Bu özellik Whatsapp gruplarındaki eski mesajların ne kadar süre geçtikten sonra silineceğini belirliyor. Bu sayede çok kalabalık olan grupların sayısız mesajlarını temizleyebilirz ve belki biraz olsun Whatsapp hesabınızı hafifletebiliriz.

Bu ayarı kullanmak için yayınlandığı zaman grup ayarlarına giriyoruz ve buradan “mesajları sil” ya da “delete message” kısmından seçeneğimizi belirliyoruz. Belirleyebileceğimiz seçenekler, kapalı, 1 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay, 1 yıl olabilir. Ne sıklıkla silinmesini isterseniz o şekilde belirleyin. Bunun anlamı örneğin 1 yıl seçeneğini seçtiğiniz zaman, mesajlar bir sene sonra silinecek değildir. Gönderilme zamanı 1 seneyi geçmiş mesajları sürekli silecektir. Elbette bu ayarı yaptığınız grup için geçerli.