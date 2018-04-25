Wetransfer Nedir Ne İçin Kullanılır?

e-Postalar dosya göndermek konusunda oldukça kısıtlı imkanlar sunuyor. Özellikle dosya boyutu işin içine girdiği zaman e-Posta hesaplarımız kullanılamaz hale geliyor. Peki başka birine büyük boyutlu bir dosya göndermek isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Bunun için sizlere Wetransfer isimli internet sitesini tanıtacağız.

Aslında bu iş için bir bulut hesanbı kullanabilirim diyebilirsiniz ama dosya boyutu büyük olunca bulut hesabınızı da bununla doldurmak istemeyebilirsiniz. O halde herhangi bir üyelik ya da sizden başka birşey istemeyen wetransfer.com işinizi görecektir.

https://wetransfer.com/ adresine gidip dosyanızı yüklüyor ve göndermek istediğiniz mail adresini yazıyorsunuz. Gönderen ve gönderilen mail adresine bağlantı gidiyor ve bu bağlantı üzerinden ilgili dosya indirilebiliyor. Ayrıca sadece link paylaşma seçeneği de bulunuyor. Yani bağlantıyı herhangi bir mail adresine göndermenize gerek yok. Dosyayı seçip bağlantısını istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. Bu da mail adresi paylaşmak istemeyenler için harika bir çözüm oluyor.