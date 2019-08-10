Webmail Kullanıcı Doğrualanamadı Hatası Nasıl Çözülür?

Bu hata genellikle web mail kullanırken meydana gelir ve e-Posta gönderememenizle ilgilidir. Web mail özellikle çok sık mail atan ya da alan kişilerin kullandığı bir yöntem değildir. Bunun sebebi hosting şirketlerinin mail için size çok fazla alan vermez. Bu nedenle web mail kullanımı kullanışlı olmaz. Lakin çok fazla mail almayan ya da göndermeyen kişiler için web siteleri üzerinden mail alıp göndermeleri normal olabilir lakin bazen mail gönderip alırken aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.

Bunu çözmek için cpanele giriş yapın.

ePosta ayarları kısmından Roundcube kullanıyorsanız Horde’a geçiş yapın ya da tam tersini uygulayın.

Bu işlemden sonra tarayıcıyı komple kapatıp tekrar giriş yapmayı deneyin. Muhtemelen bu yöntem işe yarayacaktır.

Bir başka yöntem sitenize ssl eklemenizdir. Bu nedenle hata alabilirsiniz. Site adınızın ssl hizmeti bittiyse yenilemeyi deneyin.

Bunun dışında mail parolanızı değiştirmeniz de işe yarayabilir.