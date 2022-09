Günümüzde web tasarım ve grafik tasarım gibi konularda beceriye sahip kişilerin altın bileziği olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda yetkinliklerinizi kullanarak hem kendi girişimlerinizde söz sahibi olabilir hem de başkaları adına çeşitli işler yürüterek gelir sağlayabilirsiniz. Ayrıca, tecrübeniz olsun ya da olmasın, hangi seviyede olursanız olun internet siteleri aracılığı ile becerilerinizi arttırabilir ve ciddi gelir elde edebilecek bir seviyeye gelebilirsiniz. Bu yazımızda web tasarım öğrenmek isterken hangi siteleri kullanabileceğinizi, hangi yolları kullanarak yetkinliklerinizi artırabileceğini ve karşınıza çıkabilecek durumlara karşı neler yapabileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız başlayalım!

Web Tasarım Becerilerini Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere web tasarımı alanındaki yetkinliğinizi arttırmak için birçok web sayfasından yardım alabilirsiniz. Bildiğiniz üzere interneti nasıl kullanacağınızı biliyor, nerede, neyi, ne şekilde aramanız gerektiği konusunda bilgiye sahipseniz aradığınız herşeyi bulabilirsiniz. Bu konuda da doğru adresleri ve yöntemleri kullanarak aradığınız tüm desteği alabilirsiniz.

Web Tasarım Öğrenmek İçin En İyi Siteler

Bu konuda kaliteli kaynakların genel olarak yabancı siteler olduğunu göz önünde bulundurarak listemizde ağırlıklı olarak bu sitelerden bahsedeceğiz. Zaten bildiğiniz üzere yerli sitelerin birçok içeriği bu kaynaklardan kopyalanıyor ve bu sitelere erişim oldukça kolay. O yüzden biz zor ve kaliteli olanı sizinle paylaşarak üzerimize düşeni yapalım.

Kendi kendinize kaliteli bir web tasarım eğitimi almak istiyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi sitelerden birisi kesinlikle FreeCodeCamp.org dur. 6000’den fazla eğitimi ve 10’dan fazla sertifikası ile kalitesini oldukça net bir şekilde ortaya koyan bu sitede hem iyi bir başlangıç yapabilir hem de ileri seviye yetkinliğe ulaşabilirsiniz.

Codecademy ise bilişim teknolojileri konusunda kendini kanıtlamış olan bir diğer internet sitesi olarak belirtilebilir. Front-end, back-end ya da full-stack gibi web geliştirmeleri konusunda oldukça detaya ulaşabilir, profesyonel bir destek alabilirsiniz.

Treehouse aynı şekilde çevrimiçi kurs hizmeti sağlayan bir diğer harika internet platformudur. Her seviye yetkinliğe uygun hizmet sağlayan bu sitede spesifik konularda bile aradığınız şeyleri bulabileceğinizi unutmayın. Tüm teknik detayların da dahil olduğu web tasarımı ve geliştirme kurslarına başlayın, kendinizi geliştirin ve nereye kadar ilerleyebileceğimiz gösterin!

İyi Bir Web Sayfasının 10 Temel Unsuru Nedir?

Bir web sayfasının verimliliğinden ve etkinliğinden söz etmemiz gerekirse bu faktörleri etkileyecek unsurları konuşabiliriz. Peki hangi unsurlar web sayfalarının etkinliğini etkiler? Gelin bu unsurları madde madde açıklamaya çalışalım:

Organik içeriğe sahip olmak sizi diğer tüm web sitelerinden ayıracaktır. Bunun için en az ara yüzünüz ve tasarımınız kadar sitenizde bulunan içeriklerin orjinalliğine de özen göstermelisiniz.

Arama motorları için optimizasyona sahip olmak için hosting çalışması yapmanız gerekir. Hedef kitlenize ulaşamadığınız takdirde sayfanızın hiçbir önemi olmayacaktır.

Medya ve video grafikler ile ziyaretçilerinizin ilgisini çekebilmeli, onları sitenizde daha uzun süre tutmak için yaratıcı olmalısınız.

Tıpkı medyaların ve video grafiklerin kullanımı gibi web sitesinin görsel tasarımı da kilit rol oynayacaktır. Göze hoş gelen bir tasarım ile fark yaratabilirsiniz.

Ara yüzünüzün anlaşılabilir olması ve kolay bir kullanım sağlaması en az tasarımınızın güzel olması kadar önemlidir. Unutmayın iyi ve güzel görünen her şey işlevsel değildir.

Mobil uyumluluk ise kesinlikle atlanmaması gereken özelliklerden birisidir. Günümüzde internet kullanımının bilgisayarlardan mobil cihazlara doğru hızlı bir şekilde kaydığını düşündüğümüzde, web sayfalarının mobil cihazlar için uyumlu olması şarttır.

SEO ayarları sayesinde arama motorlarında öne çıkma ve önerilme şansınızı arttırabilirsiniz. İçeriğinizin kaliteli olması ile doğru orantılı olan bu ayarlara her zaman önem vermenizde fayda var.

Sayfanızın iletişim konusunda açık olmasına özen gösterin. Yetkili kişilerin iletişim bilgilerini kolaylıkla ulaşabilir yerlerde bulundurun. Kullanıcıların sizi bulmasını ne kadar kolay hale getirirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır.

Vizyon ve misyon gibi önemli unsurları belirtmeyi, kendinizi tanıtmayı ve genel görüşlerinizi belirtmeyi unutmadığınız bir Hakkında kısmı oluşturma.

Web sitenizi sosyal medya platformları ile entegre etmeyi ihmal etmeyin. Sosyal medya hesaplarının ne denli önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu konu için gerekli adımları atmalı ve sağlayabileceğiniz tüm avantajları sağlamaya çalışmalısınız.

Etkili Web Tasarımı İçin Önemli Adımlar

Web tasarımı konusunda kendini geliştirmek isteyen insanların dikkat etmesi gereken birçok adımdan bahsedebiliriz. Eğer bu konuda ileri seviyelere çıkmak ve ciddi gelir edecek düzeye gelmek istiyorsanız karşınıza çıkan engellerin seni durdurmasına izin vermemelisiniz. Evet, birçok sorunla karşılaşabilir ve bunlar sizin ilerlemenizi daha zor hale getirebilir.

Engellere karşı durmayı başardıktan sonra yaratıcı olmalı, yeniliklerle açık kalmalı ve her zaman daha iyi ve yeni olanı kovalamayı sürdürmelisiniz. Web tasarım konusunun her gün güncellenen bir alan olduğunu aklınızda tutmalısınız. Hiçbir zaman yeterli olduğunuzu düşünmeyin ve her zaman üzerinize koymaya çalışın. Ayrıca yabancı dil konularında geri olduğunuzu düşünüyorsanız web tasarım kurslarınız ile aynı oranda dil konusunda da kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Önemli kaynakları ve gelişmeleri takip etmenin en iyi yolu yabancı dil bilmektir.

Engellere karşı durmayı başardıktan sonra yaratıcı olmalı, yeniliklerle açık kalmalı ve her zaman daha iyi ve yeni olanı kovalamayı sürdürmelisiniz. Web tasarım konusunun her gün güncellenen bir alan olduğunu aklınızda tutmalısınız. Hiçbir zaman yeterli olduğunuzu düşünmeyin ve her zaman üzerinize koymaya çalışın. Ayrıca yabancı dil konularında geri olduğunuzu düşünüyorsanız web tasarım kurslarınız ile aynı oranda dil konusunda da kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Önemli kaynakları ve gelişmeleri takip etmenin en iyi yolu yabancı dil bilmektir.