Web Siteniz İçin Ücretsiz SSL Sertifikası Nasıl Alınır?

SSL sertifikaları hosting firmaları tarafından ücretli şekilde satılıyor. Son zamanlarda bir çok hosting firması ömür boyu ssl hizmeti veriyor. Ömür boyu süresinden kasıt siz hosting hizmetinizi satın almaya devam edene kadar. Peki bunlara para vermeye gerek var mı? Artık yok.

Ücretsiz SSL

Web siteniz için ücretsiz SSL sertifikası alabilirsiniz. Hem de çok kolay. Uygulaması da bir o kadar kolay. Bir kaç fark ve zahmetli taraf bulunuyor.

SSL Sertifikasını siz oluşturacaksınız.

SSL Sertifikasını siz yükleyeceksiniz.

Para verdiğiniz SSL sertifikaları 4096 bit şifrelemeye sahipken ücretsiz SSL 2048 bit şifreleme sağlıyor.

Ömür boyu ya da uzun süreli değil 3 ayda bir tekrar aynı işlemi yapmanız gerekiyor.

https://www.sslforfree.com/ adresine gidin. Burada hesap açarak web site bilgilerinizi veriniz. Adresi doğru yazmanız önemli. Daha sonra aşağıdaki gibi bir sayfaya varacaksınız.

Burada istediğiniz yolla sitenin site ait olduğunu doğrulayabilirsiniz. En garanti yöntem Manuel… Buraya tıklayın. daha sonra bir kaç uyarı yapıp yine “Manuel Verify Domain” uyarısı veriyor ve tıklıyorsunuz. (Burada dikkat edin. Siz butonlara tıkladığınız zaman yeni bir sayfa ya da sekme açılmıyor. Sayfa aşağı doğru genişliyor. Bu yüzden neden açılmadı diyerek tıklayıp durmayın. Sayfayı aşağı kaydırın.)

Bu aşamadan sonra indirmeniz için sizin web sitenize özel 2 adet benzeri dosya ortaya çıkıyor. Bunları indirmenizi istiyor. Bunları indirin.

İkisinin adları farklıdır. Dikkat edin. Herhangi bir değişiklik yapmayın.

Hosting hesabınıza girin. Hosting hesabınız üzerinden ya da ftp üzerinden hostinginizin ana dizinine yani public_html dosyasına bir klasör oluşturun. .well-known ismindeki klasör için aşağıdaki resmi kontrol edin.

Gördüğünüz gibi wordpress dosyalarıyla aynı yerde. Onun içine de acme-challenge isminde bir dosya açın. Ardından acme-challenge içine indirdiğiniz 2 dosyayı da atın. Yükleme işlemi bittikten sonra sertifika alacağımız sayfaya geri dönüyoruz.

“Verify successful upload by visiting the following links in your browser” ibaresinin altında iki bağlantı bulunuyor. Bu bağlantılar az önce yüklediğiniz dosyaların yolunu gösteriyor. Tıkladığınız zaman dosya içinde yer alan kodları gördüğünüzde yükleme tamam demektir. İki bağlantıyı da kontrol ettikten sonra en altta bulunan “SSL Sertifikasını İndir” butonuna tıklayın. Onun altında yer alan kutucuğu işaretlemenize gerek yok.

Bu işlem size 3 farklı karmaşık kod verecek.

Sertifika

Özel Anahtar

Bandle

Bunları hostinginizin ssl kur kısmından ayrı ayrı girmeli ve kaydetmelisiniz.

İşlem bu kadar.