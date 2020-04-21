İnsanların web sitesi barındırma yani web hosting konusunda bazı terimleri yeteri kadar bilmiyor olmaları; bilinçli karar vermelerini zorlaştırabilir. Bu nedenle; VPS Nedir? VDS hangi web siteleri için uygundur? gibi sorular için, sanal sunucu türlerini (VPS, VDS) ve farklarını açıklamakta yarar var.

Sunucu ve Sanal Sunucu Ne Anlama Gelir?

Sizce web sitelerinde yer alan yazılar, fotoğraflar ve tasarıma dair detaylar nereye kaydediliyor? Siteleri ziyaret edilenlere nasıl ulaştırılıyor? Bu soruların cevapları şu an okuduğunuz kelimeler gibi sunucularda saklı!

Sunucular kesintisiz çalışarak Dünya’nın her yerinden, isteyen herkesin, istediği anda, internetteki verilere ulaşmasını sağlayan cihazlardır. Sunucular; güvenlik ve soğutma önlemleri ile donatılmış, sürekli internet bağlantısı olacak şekilde dizayn edilmiş veri merkezlerinde korunurlar.

Normal bilgisayarlara göre daha gelişmiş bellek ve işlemci kaynaklarına sahip olan sunucularda çok sayıda web sitesi depolanabilir.

Sanal sunucu, web sitesi sahiplerinin sunucu üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan bir hosting çözümüdür. Normalde bir site sahibinin bir sunucu üzerinde bazı yetkilere sahip olabilmesi için tüm sunucuyu kiralaması gerekir, ancak bu; bazı işletmeler için bile maliyetli olabilir. Sanal sunucu, tek başına tüm sunucuyu kiralamaya gerek kalmadan, sunucu kaynaklarının sanallaştırma teknolojisi ile her bir web sitesi için yalıtılmış ortamlara ayrılmasıdır.

Sanal Özel Sunucu anlamına gelen VPS (Virtual Private Server) ve sanal atanmış sunucu anlamına gelen VDS (Virtual Dedicated Server); sanal sunucu türleridir.

VPS Nedir?

Paylaşımlı hosting; sitenizin trafiği ve ihtiyaçları arttıkça ilk dönemlerinden daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu da genellikle site sahiplerinin, web siteleri büyüdükçe paylaşımlı hostingten VPS’e geçmelerine neden olur.

VPS, sitenizin sunucu kaynaklarını çok sayıda komşu site ile ortak kullandığı paylaşımlı hostingten, bir adım ötesidir.

VPS’i, standart paylaşımlı hosting seçeneklerinden ayıran en önemli özellik; sitenizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırmak için daha fazla özgürlüğe sahip olmanızdır. Bu nedenle, VPS Nedir? sorusunu; “root erişimi ve yazılım yükleme gibi özgürlüklere sahip olmak için, üst seviye hosting çözümlerinin maliyetinden kurtulmak” şeklinde cevaplayabiliriz.

Ne zaman VPS’e ihtiyaç duyulur?

Genellikle web sitelerinin başlangıç dönemlerinde kullanılan paylaşımlı hosting paketlerinin, zamanla sitenin geç yüklenmesi gibi sorunlarına neden olacak şekilde yetersiz kalması durumunda VPS’e ihtiyaç duyulur.

gibi sorunlarına neden olacak şekilde yetersiz kalması durumunda VPS’e ihtiyaç duyulur. Web sitelerinin trafik artışı performansla ilgili sıkıntılar yaratmaya başladığında da VPS’e geçmek mantıklıdır.

performansla ilgili sıkıntılar yaratmaya başladığında da VPS’e geçmek mantıklıdır. Sunucularında, güvenlik yazılımı yüklemek , root erişimine sahip olmak gibi ek özelleştirmeler yapma ihtiyacı olanlar için VPS, bu özellikleri sunan diğer sunucu türlerine göre maliyeti en düşük seçenektir.

, root erişimine sahip olmak gibi ek özelleştirmeler yapma ihtiyacı olanlar için VPS, bu özellikleri sunan diğer sunucu türlerine göre maliyeti en düşük seçenektir. Geliştiricilerin uygulamaları test etmek için gereken sunucu ihtiyacını karşılaması açısından da VPS, oldukça kullanışlıdır.

için gereken sunucu ihtiyacını karşılaması açısından da VPS, oldukça kullanışlıdır. Ayrıca VPN oluşturma, veritabanı barındırma, oyun sunucusu olarak kullanma gibi çok farklı amaçlar için de VPS’e ihtiyaç duyulur.

VDS Nedir?

VDS, daha üst düzey çözümler için kullanılan ve VPS’ten daha pahalı olan bir sanal sunucu türüdür. VDS’de, web sitesi sahiplerine tahsis edilen kaynaklar sabit olduğundan sunucuda depolanan siteler, birbirlerinin kaynaklarından yararlanamaz.

Ne zaman VDS’e ihtiyaç duyulur?

Hızlı bir büyüme kaydedeceği düşünülen web siteleri için VDS’e ihtiyaç duyulur.

Orta ölçekli e-ticaret siteleri ; kampanya, hafta sonu gibi dönemlerde trafik dalgalanmaları yaşayabilirler. Böyle zamanların gerektirdiği sunucu kaynağı ihtiyaçlarını VDS, rahatlıkla karşılayabilir.

; kampanya, hafta sonu gibi dönemlerde trafik dalgalanmaları yaşayabilirler. Böyle zamanların gerektirdiği sunucu kaynağı ihtiyaçlarını VDS, rahatlıkla karşılayabilir. Şirket çalışmalarında kurumsal yazılımlar için de VDS, çalışanların ortak verilere ulaşması, değiştirmesi gibi amaçlarla kullanılır.

için de VDS, çalışanların ortak verilere ulaşması, değiştirmesi gibi amaçlarla kullanılır. Sunucu kontrolü, performans ve güçlü kaynaklar gerektiren barındırma ihtiyaçlarında da VDS önerilir.

Özet

Sunucuların daha verimli kullanılması için başvurulan bir teknoloji olarak sanallaştırma, özellikle küçük ve orta ölçekli web siteleri için oldukça ekonomik hosting çözümlerinin gelişmesine yol açmıştır. Teknolojiye meraklı web sitesi sahipleri için VPS, özelleştirme imkanı sunan tasarruflu bir seçenektir. Daha fazla sunucu kaynağı ihtiyacı duyanlar için VDS ve daha üst düzey hosting çözümleri göz önünde bulundurulabilir.