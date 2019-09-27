Vivo U10 Büyük Bataryalı Giriş Seviyesi Telefon

Vivo son zamanlarda üst düzey cihazlarıyla ön plana çıksa da daha düşük ücretli ve de giriş seviyesinde cihazlarda üretiyor. Bunlardan birisi Vivo U10, Hindistandaki bir etkinlikle tanıtıldı. Cihazın en iyi özelliklerinden birisi 5000mAh batarya.

Giriş seviyesi telefonu olan Vivo U10’un özelliklerine bir bakalım…

Vivo U10 telefon

6.35 inç, HD+ (1544 x 720 piksel) çözünürlük, 19.3:9 oranında IPS ekran

8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci

3 GB veya 4 GB RAM seçenekleri

32 GB veya 64 GB depolama alanı seçenekleri, depolama alanı arttırma mümkün.

8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

3 farkı arka kamera

13 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında ana arka kamera

8 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı sensör

2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh efektleri için sensör

Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensör

Çift hatlı, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

Android 9.0 Pie tabanlı Funtouch OS 9

18 watt hızlı şarj, 5.000 mAh batarya

Giriş seviyesi olmasına rağmen özellikle bataryasıyla göz dolduruyor. Yalnız hatırlatma yapmak gerekiyor. Samsung’un da bu bataryaya sahip cihazları bulunuyor ama kullanıcı yorumlarına baktığınız zaman bataryanın o kadar büyük görünse bile performans olarak tatmin etmediği belirtiliyor.