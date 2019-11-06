Video Boyutları Nasıl Küçültülür?

Video boyutu nasıl küçültülür ve küçültme ne işe yarar kısaca bahsediyoruz. Eğer saklamanız gereken ya da internete yüklemeniz gereken bir video varsa ve boyutu çok büyükse bu iş biraz canınızı sıkabilir. Zira saklamanız gerekiyorsa çok fazla yer kaplayacak ve diğer saklamanız gerekenlere daha az yer kalacaktır. İnternete yüklemeniz gerekiyorsa boyut büyük olduğundan sizi çok bekletebilir. Bu açıdan video boyutunu düşürmek en akılcı yöntemdir.

Video boyutu nasıl düşürülür?

Bunu bir program kullanarak yapabilirsiniz. Buradaki asıl yöntem videonun formatının değişmesidir. Örneğin .avi formatında kaydedilen bir videoyu .mp4 formatına dönüştürdüğünüzde temelde bozulma olmadan %50’ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Asıl amaç budur ve bu amacın arkasında videoyu sıkıştırma yatar. Format değiştirince ne oluyor diye soruyorsanız mp4 gibi formatlar sıkıştırılmış oluyor. Bu açıdan daha düşük dosya boyutu vaad ediyor.

Dosyanızı zaten mp4 formatında kaydettiyseniz çıktınız zaten küçük olacaktır. Onu daha da küçültmek isterseniz flv uzantısına çevirmeyi deneyebilirsiniz. Flv flash dosyaların uzantısıdır ve inanılmaz küçük bir dosya boyutu sunar ama mp4 gibi görüntü kalitesini elinden geldiğince korumaz.

Örnek programı buradan indirebilirsiniz.