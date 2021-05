Casper VIA S48 modelinde; geniş ekran, canlı renk tonları, yüksek depolama alanı, güçlü batarya performansı ve yüksek çözünürlük gibi bir tabletten beklenen tüm özellikler hepsi bir arada!

Türkiye’de ve dünyada teknolojiye yön veren Casper, geliştirdiği üstün performanslı VIA S48 tablet ile kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. Bu tablet kullanıcılarına, ihtiyacı olan her an her yerde pratik bir şekilde destek sağlıyor. Casper VIA S48, şık tasarımı ve yüksek performans dengesi ile dikkat çekiyor. Öğrencilerin, çalışanların ve ihtiyaç duyan herkesin uzun saatler kullanabilmesini sağlayan güçlü bataryası ile günlük işlerden oyun oynamaya kadar birçok aktiviteyi gerçekleştirebiliyor.

Yazımızın devamında tasarım ve teknik özelliklerini daha detaylı inceleyeceğiz.

Tasarım Özellikleri

Mat gri rengi ve inceliği ile dikkat çeken bu ürünün kutusunun içerisinden; şarj adaptörü, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi ürünler ve belgeler çıkıyor.

Yazımızın başında şık tasarım ve yüksek performans dengesi demiştik. Performansa verilen önemin, tasarıma da fazlasıyla verildiğini şimdi anlayacaksınız. Hem şık hem işlevsel!

Detaylı inceleme için videomu izleyebilirsiniz. Ayrıca abone olursanız memnun olurum.

16:10 ekran en-boy oranı, kullanıcıya rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Görüntüler daha gerçekçi ve daha doğal. IPS teknolojisi sayesinde tablete farklı açılardan ekrana bakanlar için 178°’ye kadar görünürlük sağlıyor. Örneğin, toplantılarınızda katılımcılara ekrandan bir görsel göstereceğiniz zaman zorlanmazsınız.

Ekran çözünürlüğü ve ekran parlaklığı kullanıcıları yeterince memnun edecek düzeyde. Çok daha canlı renkler, gerçeğe çok yakın görüntüler elde etmek istiyorsanız Casper VIA S48 size fazlasıyla hitap edecektir.

Özet olarak tasarım özellikleri:

Ağırlık: 315 gr

315 gr İncelik: 9 mm

9 mm Tasarım: Kauçuk

Kauçuk Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç IPS Görüş Açısı: 178°

178° Ekran Parlaklığı: 400 NIT

400 NIT Çözünürlük: 1280 x 800 HD

Teknik Özellikler

Geniş depolama desteği, aynı anda birden fazla uygulama kullanabilmenize imkan sağlıyor. Yüksek RAM kapasitesi ile tabletinizi çok hızlı kullanabilir ve işlerinizi çok kısa sürede halledebilirsiniz. Dahili hafızası ise, resim ve videolarınız için yeterli olacaktır. Buna ek olarak; artırılabilir 256 GB hafıza desteği ile Casper VIA S48, yaklaşık 6.000 müzik dosyası ve daha fazlasını depolamanızı sağlıyor. Bu da depolama alanınızı tam 8 katına kadar çıkarabilmek demek!

Tabletin arka kamerası gece ya da gündüz çekimlerinizi kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor.. Ön kamera desteği ise selfielerinizde ve görüntülü görüşmelerinizde çok işinize yarayacaktır.

Dört çekirdekli işlemcisinin turbo frekansı 2.0 gHz’e kadar çıkabiliyor. Bu sayede tabletinizi keyifli, hızlı ve akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Pratik ve kullanışlı bir arayüzü mevcut. En güncel Android sürümü ile tabletinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Dolby Dijital Ses Sistemi ile ses seviyesi 90 dbl’e kadar çıkabiliyor. Böylece hem yüksek kaliteli hem de yüksek düzeyde ses elde edebiliyorsunuz. Müzik dinlerken ya da video izlerken sesleri çok net duyabilirsiniz.

Casper VIA S48 tablet, 7 saat video izleyebileceğiniz kadar dayanıklı bir bataryaya sahip. Bu özellik ile seyahatlerinizde gün boyu işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca LP DDR4 teknolojisi sayesinde tüm gün pil gücü otomatik denetleniyor ve enerji tasarrufu yapmak kolaylaşıyor.

Teknik özelliklerine özet olarak bakalım:

Dahili Hafıza: 32 GB

32 GB RAM Kapasitesi: 3 GB RAM

3 GB RAM Batarya Gücü: 4300 mAh

4300 mAh Kesintisiz Video İzleme Süresi: 7 saat

7 saat Ön Kamera: 2 MP

2 MP Arka Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera Flash Özelliği: Var

Var İşlemci Kapasitesi: 4 çekirdek

4 çekirdek İşlemci Hızı: 2.0 GHz

2.0 GHz Bluetooth: 5.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Tabletin kurulumu sadece internet ağına bağlanarak son derece hızlı ve basit bir şekilde yapılıyor. Tabletinize istediğiniz uygulamaları yükleyerek kişiselleştirebilirsiniz ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Siz de tabletler ile ilgili deneyimlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.