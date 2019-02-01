Ücretsiz Pubg Nasıl Oynanır?

Oyuncu kazanmak adına atılan bir adım olarak gördüğüm bu yenilikle ücretsiz Pubg oynamak mümkün olacak. Konuya girmeden hatırlatalım; bu oyun test aşamasında ama siz yine de oynayabilirsiniz.

Bu güne kadar ücretsiz Pubg oynamak için (PC’den) sadece bir yöntem vardı. Pubg Mobile indirmek. Pubg Mobile oynamak istemeyenler bundan sonra Pubg’yi ücretsiz oynayabilir. Nasıl mı? Pubg Lite ile birlikte. Pubg Lite yeni geliştirilen bir sürüm ve düşük donanımlı cihazlara hitap ediyor.

Genel olarak 1Gb ram ve alt seviye ekran karı ve işlemciyle oynanabilecek. Tam olarak açıklanmasa da Anakarta dahil ekran kartlarıyla bile oynanabilir yorumları yapılıyor. Lakin maçların 40 kişi yapılacağı söylentileri dolanıyor. Şimdi oyuna girip test edebilirsiniz.

Pubg Lite nasıl indirilier?