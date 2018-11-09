Ücretsiz Arama Yapma Wifi

Teknoloji geliştikçe yeni yeni özellikler karşımıza çıkıyor. Bunlardan birini sizinle paylaşmak istiyoruz. Konuyu inceleyen shiftdelete ‘in de bir videosunu koyacağım. Onu da yazının sonundan incelemeniz mümkün. Bu yöntem mobil ağ üzerinden değil de ses paketinizi wifi üzerinden göndermenizi sağlıyor. İlk olarak şunu hatırlatmak gerekir ki bu özellik bütün telefonlarda yok. Bunu destekleyen bir telefona sahipseniz telefonun çekmediği yerlerde wifi’a bağlanırsanız arama yapabilirsiniz. Örneğin çok derinlerde yer alan bir metro istasyonu.

Telefonunuzun ayarlar kısmında girin.

Bağlantı ayarlarından wifi ayarlarına girin.

Bu kısımda wifi arama seçeneğini bulun.

Wifi ile arama seçeneğini aktif edin/seçin.

iPhone’da da ayarlar kısmında sistem aynı. Satırlar arasında doğrudan wifi aramasını göreceksiniz. Buradan aktif edebilirsiniz.

Bundan sonra telefonunuzu uçak moduna alın. Wifi’ı açın. Bağlantı sağlandıktan sonra aramanızı yapın.

Bu yöntemi en çok uçaklarda, yurtdışında, wifi olan istasyon ya da tünellerde ya da konuşma haklarınız bitti ve arama yapamadığınız durumlarda kullanabilirsiniz.