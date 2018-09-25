Twitter Önerilerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter’da belli başlı insanları takip ediyorsunuz. Bu insanlar yüksek ihtimalle sizin ilgilendiğiniz konularla ilgileniyor ve ilginizi çekebilecek paylaşımlar yapıyor. Ama son güncellemelerle birlikte Twitter, etkileşimi arttırmak adına öneriler sunmaya başladı. Başka insanların beğenileri, favorileri ve tekrar paylaşımları da sizin anasayfanızda görünmeye başladı. Eğer bu etkileşim hoşunuza gitmediyse, sadece takip ettiklerinizin aktivitelerini görmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek diğerlerini filtreleyebilirsiniz.

Ayarlar > İçerik tercihleri > Sessize alınanlar yolunu takip edin.

Buraya bir kaç kod yazılacak.

suggest_activity_tweet ve suggest_recycled_tweet_inline şeklinde ayrı ayrı yazınız.

Takip ettiklerinizden birisinin beğeni önerileri artık size gösterilmeyecektir.

suggest_recap, suggest_who_to_follow, suggest_activity, suggest_recycled_tweet, suggest_grouped_tweet_hashtag kodlarını ayrı ayrı yazınız.

Bütün bu kodlar da Twitter haber akışınızdaki bütün önerileri engelleyecektir.

Bu yöntemler sayesinde Twitter’ı daha temiz hale getirebilir ve sadece sizin takip ettiklerinizi takip etmeye devam edebilirsiniz.