Türkiye’nin En Çok Satan Telefonları

Son zamanlarda ülkemizde genelde internet üzerinden en çok satan cep telefonlarını merak ediyor musunuz? Sizlere bir çok alışveriş arama sitesinden en çok satan ürünleri derledik. İşte ülkemizde en çok satın alınan cep telefonları ve günümüz fiyatları;

Huawei Mate 20 Lite 6.3inç’lik model / 2200TL Huawei Mate 20 Lite 5.84inç’lik model / 1800TL Xiaomi Mi8 Lite / 1730TL Samsung Galaxy Note 8 / 3675TL Samsung Galaxy Note 9 / 5200TL Huawei Mate 10 Lite / 1600TL iPhone 8 64Gb modeli / 4200TL Xiaomi MiA2 Lite 32Gb modeli / 1250TL Xiaomi Redmi Note 6 Pro / 1650TL iPhone 8 Plus 64Gb modeli / 5500TL

Ülkemizde internet üzerinden en çok araştırılan ve satın alınan cep telefonları modelleri bu şekilde. Bununla birlikte fiyatların günümüze ait aşağı yukarı fiyatlar olduğunu ve ayrıca değişebileceğini unutmayın. İnsanların hangi modelleri beğendiğini görmek için bu listeyi kullanabilirsiniz.