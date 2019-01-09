Türkiye’nin En Çok Satan Telefonları

Son zamanlarda ülkemizde genelde internet üzerinden en çok satan cep telefonlarını merak ediyor musunuz? Sizlere bir çok alışveriş arama sitesinden en çok satan ürünleri derledik. İşte ülkemizde en çok satın alınan cep telefonları ve günümüz fiyatları;
- Huawei Mate 20 Lite 6.3inç’lik model / 2200TL
- Huawei Mate 20 Lite 5.84inç’lik model / 1800TL
- Xiaomi Mi8 Lite / 1730TL
- Samsung Galaxy Note 8 / 3675TL
- Samsung Galaxy Note 9 / 5200TL
- Huawei Mate 10 Lite / 1600TL
- iPhone 8 64Gb modeli / 4200TL
- Xiaomi MiA2 Lite 32Gb modeli / 1250TL
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro / 1650TL
- iPhone 8 Plus 64Gb modeli / 5500TL
Ülkemizde internet üzerinden en çok araştırılan ve satın alınan cep telefonları modelleri bu şekilde. Bununla birlikte fiyatların günümüze ait aşağı yukarı fiyatlar olduğunu ve ayrıca değişebileceğini unutmayın. İnsanların hangi modelleri beğendiğini görmek için bu listeyi kullanabilirsiniz.
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