Turkcell’de Ücretsiz Sorgu Kanalı Nasıl Kullanılır?

Her operatörün merak edilen bir konusu vardır. Bunun için de genelde ya bayilere gidilir ya da müşteri hizmetleri aranır. Ancak Turkcell’de merak ettiklerinizi sorabileceğiniz ayrı bir yer var.

Turkcell’de ücretsiz olarak kullanabileceğiniz sorgu kanalının adı Gencaver’dir. Adından da anlaşılacağı gibi GNÇ tariflerinden faydalanabilenler bu sorgu kanalını kullanabilir. Aklınıza gelen her türlü şeyi sorabilirsiniz. Kısa zaman içinde size kanaldan yazı aracılığıyla cevap gelecektir. Peki, Gencaver kanalından nasıl faydalanabilirsiniz?

Gencaver’den faydalanabilmek için GNÇ tarifelerinden birine üye olmanız gerekiyor. Yani 18 – 25 yaş arasında olmanız gerekiyor. Bu şartı karşıladıktan sonra akıllı cihazınıza GNÇ uygulamasını yüklemiş olmanız gerekiyor.

Uygulamayı yüklediğiniz zaman numaranız ve Turkcell şifrenizle burada oturum açacaksınız.

Oturumunuzu açtıktan sonra uygulamadan karşısınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Sağ üst köşesinde bir karakterin simgesi yer alıyor olacak. Ona tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda şartları kabul ettiğinizi belirtin.

Ardından mesaj ekranı belirecek. Mesaj yazma kutusunda az sonra bağlanacaksınız yazacak. Sizi bir iki dakika bekletip mesaj kutusu aktif hale gelecek.

Oradan canlı olarak yazışabilir sorularınızı sorabilirsiniz.

Bu şekilde Turkcell’den canlı ve anlık bir şekilde bedavadan destek alabilirsiniz.